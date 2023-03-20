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الامارات | حمدان بن محمد: الحملة تعبر عن قيم الشعب والقيادة

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: الحملة تعبر عن قيم الشعب والقيادة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الجميع إلى المشاركة في مشروع «وقف المليار وجبة»، وأكد سموّه أن هذه الحملة تعبر عن قيم الشعب والقيادة.

وقال سموّه في «تدوينة» نشرها أمس عبر «تويتر»: «أطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم، مشروع وقف المليار وجبة، صدقة جارية عن شعب الإمارات والمقيمين فيها. ندعو الجميع للمشاركة في هذه الحملة التي تعبر عن قيم الشعب.. وتعبر عن قيم القيادة.. وتعبر عن القيم التي قامت عليها دولتنا، حفظها الله وأدام عليها الخير والنعمة».

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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