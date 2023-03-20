الامارات | «التداوي» يخفض رسوم عمليات الولادة 50% احتفاء بـ «الأم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مستشفى التداوي في دبي، مبادرة تخفيض تكاليف عمليات الولادة والعلاج بمركز النساء والتوليد، بمناسبة يوم الأم الذي يصادف يوم 21 من مارس من كل عام.

وقال المدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية، مروان حاجي ناصر، إن المبادرة تأتي تقديراً لكل امرأة وأم، لدورها الكبير في رعاية النشء والأسرة، موضحاً أن المبادرة التي انطلقت أمس، وتستمر لمدة شهر، تتيح استقبال النساء والفتيات وتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهن، وتوفر الخدمات الصحية كافة للحوامل، حتى مرحلة الولادة، والعناية بالأم والجنين بتخفيض يصل إلى 50%، تكريماً للأم في يومها.

وذكر أن مركز النساء والتوليد في المستشفى يقدم الخدمات الطبية للحالات المستفيدة من المبادرة، وحالات الحمل وعمليات الولادة للمؤمن عليهن صحياً، وغير المؤمن عليهن لتتحقق الاستفادة للجميع.

ولفت ناصر إلى أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية وتكاليف العلاج عن الزوجات والأمهات والفتيات، وتقديم رعاية صحية لهن وفق أفضل المعايير العالمية برسوم مخفضة، مشيراً إلى أن المبادرة تشمل المواطنات والمقيمات في الدولة من مختلف الجنسيات، كما تستفيد منها الزائرات بما يسهم في دعم خطط السياحة العلاجية بالإمارات.

وأوضح أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من نهج المجموعة القائم على أن «الجميع يستحق الحصول على رعاية صحية عالية الجودة، وفق المعايير الطبية العالمية، بما في ذلك الفئات غير القادرة على تحمل كلفة العلاج»، مشيراً إلى أن «المجموعة ملتزمة بمعايير الجودة سعياً لدعم جهود الدولة في أن يكون المجتمع معافى من الأمراض».

وأضاف ناصر أن المجموعة أطلقت مسابقة لترشيح الأم المثالية، ومشاركة قصتها عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للمجموعة، وتكريم صاحبات القصص المتميزة والملهمة.

يذكر أن مجموعة التداوي الصحية، هي مجموعة وطنية، لتوفير خدمات الرعاية الصحية التخصصية كافة، تحت سقف واحد، وهي منشأة معتمدة من قبل اللجنة الدولية المشتركة، في معايير الجودة والتكنولوجيا وسلامة المرضى.

•المبادرة توفر الخدمات الصحية كافة للحوامل حتى مرحلة الولادة والعناية بالأم والجنين.