الامارات | ضبط سائق شاحنة تسبب بوفاة عربي دهساً وفر هارباً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن قسم المباحث والضبط المروري في إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، من ضبط سائق شاحنة (آسيوي) دهس شخصاً (عربياً) على شارع الشيخ محمد بن زايد، فجر أول من أمس، وفر هارباً من مكان الحادث باتجاه إحدى إمارات الدولة.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، العميد أحمد الصم النقبي، إن الحادث وقع الساعة الثالثة وخمس دقائق فجر السبت الماضي حين تلقت غرفة العمليات بلاغاً عن تعرض شخص (عربي) لحادث دهس من قبل شاحنة وهروب سائقها.

وأضاف أن دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف الوطني توجهت إلى موقع الحادث وتبين أن المتوفى أوقف شاحنته على جانب الطريق وترجل منها، وأثناء ذلك قدمت الشاحنة المتسببة في الحادث والتي يقودها سائق (آسيوي)، ونتيجة لعدم الانتباه دهس سائق الشاحنة المتوقفة ما أدى إلى وفاته في الحال، فيما فر السائق المتسبب في الحادث هارباً.

وأشار إلى أنه تم نقل جثمان المتوفى إلى المستشفى، وتم تشكيل فريق من قسم المباحث والضبط المروري والاستعانة بالكاميرات الأمنية الموزعة على طول الشارع لضبط المتسبب في الحادث، وتمكن فريق البحث والتحري من تحديد وجهة الشاحنة ومكان تواجدها في إحدى مناطق إمارة الشارقة، وبناء عليه تم التنسيق مع جهات الاختصاص في القيادة العامة لشرطة الشارقة وضبط السائق المتسبب في الحادث، وأحيل إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.