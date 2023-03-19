الامارات | حمدان بن محمد يدعو الجميع للمشاركة بحملة "وقف المليار وجبة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الجميع للمشاركة بحملة "وقف المليار وجبة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على "تويتر": "أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم مشروع وقف المليار وجبة، صدقة جارية عن شعب الإمارات والمقيمين فيها. ندعو الجميع للمشاركة في هذه الحملة التي تعبر عن قيم الشعب .. وتعبر عن قيم القيادة .. وتعبر عن القيم التي قامت عليها دولتنا حفظها الله وأدام عليها الخير والنعمة".