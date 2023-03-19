الامارات | محمد بن راشد يطلق مشروع "وقف المليار وجبة" لشهر رمضان المبارك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مشروع "وقف المليار وجبة" لشهر رمضان المبارك.

وقال سموه في حسابه الرسمي على "تويتر": "الإخوة والأخوات .. جرياً على عادتنا السنوية مع تباشير الشهر الفضيل.. نطلق هذا العام بإذن الله مشروع "وقف المليار وجبة" في شهر رمضان المبارك .. هدفنا توفير مئات الملايين من الوجبات بشكل مستدام لعشرات السنين القادمة عبر هذا الوقف .. صدقة جارية لشعب الإمارات وخير غير منقطع بإذن الله"