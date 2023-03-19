الامارات | طالبان مواطنان يحوّلان مياه التكييف إلى ماء شرب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصل طالبان من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية بإمارة رأس الخيمة، إلى طريقة لتحويل مياه المكيف إلى مياه صالحة للشرب، من خلال تجميعها بنظام معين، وفلترتها، وتنقيتها لتصبح صالحة للاستهلاك البشري.

وأفاد الطالبان: فيصل عيسى إبراهيم الشحي، وأحمد خالد أحمد آل علي، بأنهما استلهما فكرة المشروع من الأخبار الإعلامية والصحافية حول ما يشهده العالم، خصوصاً المنطقة من شح في المياه، ومن ثم رغبا في الإسهام في إضافة طريقة مبتكرة للاستفادة من كل قطرة مياه، والحد من هدرها.

وأوضحا أن المشروع يكتسب أهميته من طريقة التعرف إلى مدى صلاحية المياه الناتجة عن عملية التبريد في التكييف، للاستخدام الآدمي، سواء بالشرب أو الاستعمالات الأخرى، ومن ثم أجريا عدداً من التجارب للمياه، ما نتج عنه أن هذه المياه يمكن أن تكون صالحة للشرب بعد إجراء عدد من المعالجات عليها، التي تطابق المعايير العالمية.

وأكد الطالبان أنهما تلقيا دعماً كبيراً من إدارة المدرسة التي وفرت لهما كل الإمكانات، بهدف إنجاز المشروع والاشتراك به في المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي نظمته وزارة التربية والتعليم، أخيراً، في «فيستفال آرينا - دبي»، وشارك فيه 100 مشروع ابتكاري لطلبة المدارس والجامعات.

وحظي المشروع بإشادة لجنة تحكيم مسابقة «العالم الإماراتي الشاب»، التي جاءت ضمن فعاليات المهرجان، ما كان دافعاً للطالبين لمواصلة تطوير تجربتهما، والعمل مستقبلاً على عرضها على جهات خاصة تستطيع بإمكاناتها المالية تنفيذه على أرض الواقع للاستفادة منه في توفير مصدر مهم للمياه داخل الدولة.