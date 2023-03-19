الامارات | «السلامة الغذائية» تُحذّر مرتادي البر من مخاطر «أعشاب الربيع»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مرتادي البر من مخاطر تناول النباتات والأعشاب الصحراوية التي تنمو خلال فصل الربيع، دون التأكد من معرفتها مسبقاً، والتيقن من أنها شائعة وتؤكل، فيما أكد المركز الوطني للأرصاد انتهاء فصل الشتاء رسمياً على الدولة غداً، ليبدأ فصل الربيع اعتباراً من بعد غدٍ الثلاثاء.

وتفصيلاً، أعلن المركز انتهاء فصل الشتاء على الدولة رسمياً اعتباراً من غد. وأضاف أن فصل الربيع يبدأ جغرافياً بعد غدٍ بتعامد الشمس على خط الاستواء، ليكون الطقس معتدل الحرارة في بدايته، وتبدأ الحرارة بالارتفاع في نهايته، لتسود ملامح الصيف الأجواء.

وأكد المركز أن الأيام المقبلة من شهر مارس الجاري، الذي يعد آخر شهور فصل الشتاء، تشهد بداية ارتفاع في درجات الحرارة، إذ تتأثر الدولة بمرور منخفضات جوية سطحية وعلوية متجهة من الغرب إلى الشرق، في بعض الحالات تتعمق المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا على المنطقة، ما يؤدي إلى تكوّن سحب ركامية مصحوبة بأمطار ورياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة، خصوصاً على المناطق المكشوفة.

وأفاد المركز بأن الرياح السائدة خلال الفترة الراهنة تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على آخر الليل والصباح، تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية في فترة الظهيرة والمساء بتأثير دورة نسيم البر/البحر، موضحاً أن نسبة الرطوبة في الهواء تقل قليلاً خلال هذا الشهر مقارنة بشهر فبراير الماضي، خصوصاً مع النصف الثاني منه، إذ يبلغ متوسط الرطوبة النسبية 51%، وتظل الفرص مهيئة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة من الدولة. ويشهد النصف الأول من فصل الربيع تقدم كتل هوائية دافئة ورطبة قادمة من وسط وشرق إفريقيا، وأخرى باردة قادمة من أوروبا لتتلاقى فوق أجواء شبه الجزيرة العربية، إضافة إلى حدوث فروقات حرارية واسعة بين الكتل الهوائية التي تؤثر في المنطقة وبين سطح الأرض والطبقات الجوية العليا، ما يشكّل حالات عدم استقرار جوي متكررة خلال هذه الفترة، وقد تشتد معها الرياح وتتشكل السحب الركامية التي تصاحبها أمطار غزيرة. كما يمتاز فصل الربيع بإمكانية قدوم موجات غبارية، خلال الفترات الانتقالية، تعرف بـ«الاضطرابات الجوية الربيعية»، تمتد عادة من منتصف مارس إلى منتصف مايو، كما تنشط الرياح اعتباراً من منتصف مايو إلى نهاية شهر يوليو، وهي الرياح الشمالية الجافة التي تهب بين فترة وأخرى خلال الصيف، وتكون جافة ومثيرة للغبار والأتربة أحياناً. وتزامناً مع حلول فصل الربيع، واصلت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حملتها التوعوية لمرتادي البر، لتعزيز وعيهم بالمفاهيم والممارسات الصحيحة للتعامل مع المواد الغذائية خلال الرحلات، وضمان حصولهم على غذاء آمن، في إطار سعيها للوصول لأرقى مستويات السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، بما يحقق رفاهية وسلامة المجتمع. وحذّرت الهيئة، على حساباتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، جميع مرتادي البر من مخاطر تناول الأعشاب البرية أو الموسمية التي تنمو في فصل الربيع وعقب نزول الأمطار، دون التأكد من معرفتها مسبقاً، وأنها شائعة وتؤكل بين عموم الناس، مشددة على ضرورة الاهتمام بغسل النباتات الصالحة للغذاء منها، وتنظيفها بشكل جيد، مع مراعاة أن تؤكل بكميات معتدلة، ولوقت وفترات محددة.