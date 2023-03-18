الامارات | دفاع مدني دبي يسيطر على حريق بمستودعين في رأس الخور الصناعية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي على حريق شب في مستودعين بمنطقة رأس الخور الصناعية، بحسب المتحدث عن الإدارة العامة للدفاع المدني الذي أشار إلى أن بلاغاً ورد في حوالي الساعة الخامسة و ٣٨ دقيقة مساء اليوم السبت.



وأضاف أن مركز إطفاء ند الشبا تحرك كمستجيب أول وجهة إختصاص محققاً زمن إستجابة مقداره 5 دقائق، و تبين أن الحادث في مستودعين وحجمه متوسط، كما تبين أن الدخان الكثيف الناتج عن الحادث بسبب إحتواء المستودعين على مواد قابلة للإشتعال، ومن ثم تم تحريك مركز إطفاء الراشدية ومركز القوز للدعم والإسناد.، وباشرت الفرق المتخصصة عمليات الإخلاء ومكافحة الحريق



وخلال وقت وجيز وردت إشارة من القائد الميداني للحادث أفاد فيها بأن الحادث تحت التبريد ولاتوجد أي إصابات وتم تسليم الموقع للجهات المختصة لمباشرة تحديد أسباب الحادث.