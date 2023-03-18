الامارات | شرطة دبي تكرم فرنسياً سلمها 110 آلاف درهم عثر عليها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 مارس 2023

كرم العقيد سلطان عبدالله العويص، مدير مركز شرطة القصيص بالوكالة، الشاب لوك زياد مجدلاني، فرنسي الجنسية، وذلك لتسليمه الشرطة مبلغاً مالياً قدره 110 آلاف درهم عثر عليه في منطقة اختصاص المركز .

وأشاد العقيد سلطان العويص بأمانة السيد لوك زياد، التي تجسد القيم النبيلة، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار اهتمام إدارة المركز بتحفيز الجمهور بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي.

وقدَّم العقيد سلطان العويص شهادة شكر وتقدير ومنح بطاقة إسعاد، للسيد لوك زياد مجدلانى وذلك لحسن تصرفه، مؤكداً أن التكريم يأتي في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي والجمهور، وبث الخصال الحميدة وروح التعاون والعمل يداً بيد من أجل بسط الأمن والأمان في ربوع الوطن، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به أفراد المجتمع ومساهمتهم الفاعلة بالارتقاء بسمعة الدولة عبر تعاونهم المثمر مع الأجهزة الشرطية.