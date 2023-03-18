الامارات | «أم الإمارات» تجري اتصالاً هاتفياً بالطفلة السورية «شام»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة رئيسة مؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي (أم الإمارات)، اتصالاً هاتفياً بالطفلة السورية (شام)، اطمأنت خلاله على صحتها وصحة شقيقها (عمر)، وتمنت لهما الشفاء العاجل، وأن يمنّ الله تعالى عليهما بالصحة والسلامة.

ويأتي الاتصال في إطار المتابعة المستمرة من سموها لحالات المصابين السوريين جراء الزلزال الذي تعرضت له سورية أخيراً، ويخضعون للعلاج في مستشفيات أبوظبي.

كما اطمأنت سموها على بقية حالات المرضى الذين لايزالون يتلقون العلاج، وأبدت سعادتها بشفاء وتحسن عدد من حالات المصابين. وأكدت استمرار تقديم الرعاية لهم.

وكلفت سموها وزيرة دولة، الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، ورئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الدكتور حمدان مسلم المزروعي، زيارة المصابين، والاطمئنان عليهم، وعلى ذويهم المرافقين.

وخلال زيارة الشامسي والمزروعي، نقلا تحيات سموها إلى المصابين، ووزعا على المصابين وذويهم باقات الزهور والحلوى التي بعثت بها إليهم، ما أشاع البهجة والسرور في نفوسهم ونفوس ذويهم.