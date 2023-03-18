الامارات | حملات توعية لمستخدمي الدراجات الهوائية والكهربائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، حملات توعية لمستخدمي الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي، استفاد منها أكثر من 1585 شخصاً.

وأكد مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة في شرطة دبي، العميد جمعة بن سويدان، رصد عدد من المخالفات لمستخدمي الدراجات، تمثلت في عدم الالتزام بارتداء السترة والخوذة، والسير عكس الاتجاه، وتحميل ركاب، واستخدامها دون الحصول على تصريح قيادة، واستخدامها في حرم الطريق المخصص للمركبات، أو إيقافها في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو بطريقة تشكل خطراً على مستخدمي الطريق، أو سحبها أثناء السير بوساطة مركبة، أو استخدامها في نقل أغراض.