الامارات | انتخاب ميرة السويدي مقررا لمخرجات اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي على هامش "COP28"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتخبت الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي ميرة سلطان السويدي عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي مقررا لمخرجات اجتماع الاتحاد الذي سيعقد على هامش الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، الذي سيعقد في دولة الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

كما تم انتخاب السويدي مقررا لمشروع قرار مقترح الشعبة البرلمانية الإماراتية بشأن مناقشة موضوع " الشراكات من أجل العمل المناخي : تعزيز الوصول إلى الطاقة الخضراء بأسعار معقولة، وضمان الابتكار والمسؤولية والإنصاف "، الذي وافق عليه المشاركون في أعمال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت مؤخرا في مملكة البحرين.

وقالت ميرة السويدي في مداخلة الشعبة البرلمانية خلال أعمال الجمعية العامة 146 للاتحاد البرلماني الدولي، حول المسائل المتعلقة بمتابعة البرلمانات للنهوض بالعمل المناخي، " إن قضية التغير المناخي من القضايا الصعبة والمعقدة، إلا أننا كبرلمانيين وممثلين لشعوبنا في موقع يمكننا تحقيق نتائج استثنائية من خلال أدوارنا التشريعية والرقابية، وسد الفجوة بين جميع أصحاب المصلحة".

واستعرضت في المداخلة جهود دولة الإمارات في قضية المحافظة على البيئة والمناخ، وقالت “ إن حماية البيئة كانت في صميم رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ” طيب الله ثراه "، وعلى خطى الوالد المؤسس، يسير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، الذي تعد البيئة من أهم أولوياته، وجاء إعلان سموه عام 2023 عاماً للاستدامة ليتوج مسار دولة الإمارات التي وضعت دائماً الاستدامة في قلب خططها التنموية، لذا، كانت من أوائل دول المنطقة التي وقعت اتفاق باريس، واعتمدت استراتيجية للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وأشارت إلى أن المجلس الوطني الاتحادي عمل مع حكومة دولة الإمارات في سن العديد من التشريعات اللازمة لإيجاد التوازن المناسب بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية حيث تم وضع العمل المناخي في صميم استراتيجية دولة الإمارات التنموية، وعلى المستوى المؤسسي، اتخذ المجلس الخطوات العملية للوصول إلى برلمانات خضراء من خلال توفير أحدث التقنيات والبرامج، وإلغاء استخدام الأوراق في أعمال لجانها وجلساتها، وتبني حلول توفير الطاقة باستخدام الأنظمة الذكية.

ولفتت إلى استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، معربة عن أملها أن يكون المؤتمر محطة مهمة بالنسبة للعمل المناخي، حيث سيشهد إجراء أول حصيلة عالمية (Global Stocktake) لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس.

وشددت على أن “COP28” سيكون مؤتمراً للتكاتف، ومشاركة جميع المعنيين على اختلاف توجهاتهم، ويكرس متابعة التزامات الدول والإشراف عليها، ويركز على الحلول العملية لتحقيق نتائج مستدامة .. وقالت “ من هنا أدعوكم أن نعمل على زيادة الدور البرلماني في أعمال مؤتمر الأطراف COP28، من خلال الاجتماع البرلماني الذي سيعقد على هامش هذه الدورة، وأن تكون هذه الدورة استثنائية ومثمرة، كما تم عرض فيديو حول استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 ” .