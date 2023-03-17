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الامارات | بلفتة انسانية.. الشيخة فاطمة تطمئن هاتفيا على الحالة الصحية للطفلة شام

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وام - أبوظبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطمأنت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، هاتفيا، على الحالة الصحية للطفلة السورية (شام) و شقيقها (عمر)، وذلك بلفتة انسانية حانية.

وتمنت سموها الشفاء العاجل لهما و للمصابين السوريين جراء الزلزال الذي تعرضت له بلادهم  و الذين لا يزالون يخضعون للعلاج في مستشفيات أبوظبي. 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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