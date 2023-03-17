الامارات | بلفتة انسانية.. الشيخة فاطمة تطمئن هاتفيا على الحالة الصحية للطفلة شام

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شكرا لقرائتكم خبر عن بلفتة انسانية.. الشيخة فاطمة تطمئن هاتفيا على الحالة الصحية للطفلة شام والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطمأنت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، هاتفيا، على الحالة الصحية للطفلة السورية (شام) و شقيقها (عمر)، وذلك بلفتة انسانية حانية.
وتمنت سموها الشفاء العاجل لهما و للمصابين السوريين جراء الزلزال الذي تعرضت له بلادهم و الذين لا يزالون يخضعون للعلاج في مستشفيات أبوظبي.
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