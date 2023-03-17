الامارات | مشاة يتعرضون لحوادث دهس اثناء عبور الطريق.. فيديو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم فيديو لحوادث عبور المشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم ضمن حملة سلامة المشاة والسائقين من حوادث الدهس .

ودعت مديرية المرور والدوريات السائقين الى إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم و الانتباه لحركة عبور المشاة وعدم الانشغال بغير الطريق والالتزام بخفض السرعات مؤكدة أن أمن وسلامة المشاة تُعد مسؤولية مشتركة بين المشاة أنفسهم والسائقين على الطرق.

وذكرت أن قانون السير والمرور الاتحادي يخالف السائقين في حالة "عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم" بقيمة 500 درهم و6 نقاط مرورية .