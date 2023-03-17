الامارات | أمراض القلب والأوعية الدموية في الحمل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقد أصبح طب أمراض القلب في الحمل باعتباره مجالاً مهنياً متعدد التخصصات يتطلب نهجاً جماعياً لإدارة أمراض القلب والأوعية الدموية أثناء الحمل.

-يهدف الفريق الطبي في عيادة أمراض القلب والأوعية الدموية للسيدات الحوامل إلى توفير الرعاية الطبية للحوامل والسيدات اللاتي لديهن مخاوف من الإصابة بمضاعفات قلبية أثناء فترة الحمل وذلك على مدار الساعة وتشمل هذه الرعاية استشارات ما قبل الحمل وأثناء فترة الحمل ووقت الولادة وبعد انتهاء الولادة.

-إن البرنامج الوحيد والمتكامل والمتخصص في هذا المجال يتميز به مستشفى الكورنيش ويقدم من خلال فريق متخصص فني طب أمراض القلب والأوعية الدموية في الحمل وهو فريق يضم استشاريين من عدة منشآت طبية يقدم خدماته كفريق.

-تشمل أمراض القلب والأوعية الدموية في الحمل -اضطرابات ارتفاع ضغط الدم وفرط كوليسترول الدم واحتشاء عضلة القلب واعتلال عضلة القلب وعدم انتظام ضربات القلب وأمراض الصمامات ومرض الانسداد التجلطي ومرض الأبهر والأمراض الدماغية الوعائية.

-إن أمراض القلب والأوعية الدموية في الحمل هي السبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالحمل في معظم دول العالم وقد ساهم تقدم سن الأمهات والظروف المرضية المصاحبة والموجودة مسبقاً في زيادة معدلات وفيات الأمهات وتعتبر الاستشارة السابقة للحمل من قبل فريق طب أمراض القلب والأوعية الدموية متعدد التخصصات أمراً ضرورياً للنساء المصابات بأمراض قلبية سابقة أو من تاريخ الإصابة بتسمم الحمل وتعد المشاركة المبكرة للفريق الطبي أمراً بالغ الأهمية لمنع مرض ووفيات الأمهات أثناء فترة الحمل وبعد عام واحد من الولادة .

-يجب أن يكون الفهم العام لأمراض القلب والأوعية الدموية أثناء الحمل مجالاً أساسياً للمعرفة لجميع أطباء أمراض القلب والأوعية الدموية والرعاية الأولية .

-هذا البيان العلمي هو لمحة عامة عن تشخيص وإدارة أمراض القلب والأوعية الدموية أثناء الحمل.

-هناك أدلة قوية تدعم اتباع نهج متعدد التخصصات لرعاية مريضات القلب والأوعية الدموية حالياً وهذا النهج هو الأمثل فهو يسهل إرسال رسالة منسقة وواضحة للمريضات ولأولئك اللذين يعتنون بهن وذلك فيما يتعلق بالإدارة والمخاطر المتعلقة بالحمل كذلك المخاطر اللاحقة ومتابعة ما بعد الولادة.

-هذا الفريق الذي تمت الإشارة إليه يدعم توسيع التعاون السريري بين أطباء التوليد وأطباء القلب والأوعية الدموية في مجال البحث ويعلم هذا الفريق أن العمل معاً فيه تحقيق لأفضل النتائج للمريضات.

وضح الدكتور وائل المحميد استشاري أمراض القلب بمعهد القلب والأوعية الدموية والصدرية في "مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي“ بأن رعاية وتشخيص أمراض القلب في الحمل تخصص

صرح دكتور بشير طه صالح استشاري ورئيس قسم امراض الباطنية عند الحوامل، زمالة اطباء الباطنية المانيا، زمالة الكلية الملكية لامراض النساء والتوليد بريطانيا، اننا فخورين في مستشفي الكورنيش بمرور اكثر من 15 عام علي انشاء عيادة امرض القلب عند الحوامل والتي ساهمت ولاتزال في علاج امراض القلب عند الحوامل وكانت عامل مهم في علاج بل و انقاذ العديد من الامهات واطفالهن .

وأضافت الدكتوره سليمه واني إستشارية أمراض النساء والتوليد بأن تحويل الحامل لذوي الاختصاص في الوقت المناسب يتيح دراسة الوضع الطبي للام والجنين ووضع خطة ولاده آمنه وواضحه .

الدكتوره فاطمه فاروق أخصائية أمراض الباطنيه في الحمل تركز على شمولية التقييم في حالات الحمل عالية الخطورة خاصه في وجود أمراض قلبيه مشخصه في الأم.

من جانبها صرحت الدكتوره غديره المنصوري إستشارية أمراض القلب الوراثيه والخلّقيه و أمراض القلب في الحمل في مدينة الشيخ شخبوط الطبيه ورئيسة لجنة أمراض القلب الخلقية والوراثيه في جمعية الامارات القلبيه ، مضيفة أنه يمكن للنساء المصابات بمرض قلبي خلقي بسيط إكمال الحمل بنجاح. لكن قد يطلب الطبيب الامتناع عن الحمل إذا كانت حالة مرض القلب الخلقي معقدة، لذلك، ينبغي قبل الحمل استشارة الطبيب المختص في مجال امراض القلب في الحمل بشأن المخاطر والمضاعفات المحتملة، حيث يمكنكما معًا مناقشة أي رعاية خاصة قد تكون مطلوبة أثناء الحمل والتخطيط لها.

طارق أحمد الأنصاري، إستشاري التخدير و نائب مدير دائرة الشؤون الطبية مستشفى الكورنيش قال تتطلب إدارة التخدير للمرأة الحامل المصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عالية الخطورة فهمًا لتشريح القلب والفيزيولوجيا المرضية لكل مريض ؛ كيف يمكن للتغييرات الفسيولوجية المرتبطة بالحمل والمخاض والولادة أن تؤثر على المريضة ؛ والتعديلات الديناميكية الدموية التي قد تحدث بسبب خيارات المسكنات أو تقنيات التخدير.

في مستشفى الكورنيش ، يقوم فريق متعدد التخصصات يتألف من أطباء التوليد وأطباء القلب وأخصائيي طب التوليد وأخصائيي التخدير بتقديم الرعاية الروتينية للمرضى الحوامل المصابات بأمراض القلب. يقوم الفريق بتقييم المرضى في وقت مبكر أثناء الحمل ، وتحسين حالة القلب لديهم وإعداد وصياغة خطة إدارة فردية.

يعد الاتصال والإعداد متعدد التخصصات أمرًا بالغ الأهمية ، لأن التوليد والمضاعفات القلبية في الفترة المحيطة بالولادة قد تتطلب تدخلاً سريعًا. إن خبرتنا ونهجنا في مستشفى الكورنيش هو المفتاح لسلامة الأم وطفلها ولتحقيق نتيجة إيجابية في هذه الفئة من المرضى.

حرصاً من فريق أمراض القلب في الحمل على المشاركه في المؤتمرات العالميه وبعد تقديم عدة اوراق عمل سوف تستضيف أبوظبي مؤتمر أمراض القلب في الحمل العالمي في دورته الثامنه الذي سينعقد في 19 أكتوبر2023 مما يُسهم في إثراء الجوانب المعرفية والعملية من خلال توفير منصات لنقل وتبادل المعرفة الطبيه عاليه التخصص في مجال أمراض القلب في الحمل.