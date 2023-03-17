الامارات | هل تحتاج إلى إذن دخول أو تأشيرة مسبقة إلى الإمارات؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الحكومة الرقمية أنه لا يطلب من مواطني بعض الدول القيام بترتيبات مسبقة للحصول على تأشيرة دخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنهم الحصول عند وصولهم على تأشيرة دخول صالحة لمدة 30 يوماً مع فترة سماح للتمديد تبلغ عشرة أيام، أو تأشيرة دخول لمدة 90 يوما عند وصولهم.

وبحسب موقع "زوروا دبي" ، فإنه يمكن لمواطني أكثر من 50 دولة زيارة دبي دون الحصول على تأشيرة مسبقة، ويمكنهم الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى مطار دبي، ويمكن الاطلاع على قوائم الدول المؤهل مواطنوها للحصول على تأشيرة عند الوصول عبر الرابط https://www.visitdubai.com.

وأشارت الحكومة الرقمية إلى أن هناك بعض الجنسيات لا تحتاج إلى تأشيرة دخول عند الوصول، ولا كفيل لزيارة الإمارات، ومنهم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لا يحتاجون إلى تأشيرة دخول ولا كفيل لزيارة دولة الإمارات، ويمكن لهم دخول الدولة بعد إبراز جواز سفر صادر من إحدى دول المجلس، أو بطاقة الهوية بمجرد الوصول إلى أحد منافذ الدخول.

وبالنسبة لمواطني جمهورية الهند الذين يحملون جواز سفر عادي صالح لمدة لا تقل عن ستة شهور من تاريخ الوصول، ولديهم تأشيرة زيارة أو بطاقة إقامة دائمة صادرة من الولايات المتحدة الأمريكية أو تأشيرة إقامة في المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وصالحة لمدة لا تقل عن ستة شهور، يمكنهم الحصول على تأشيرة دخول عند الوصول للإقامة في الدولة لمدة لا تزيد عن 14 يوماً، ويمكنهم التقدم بطلب لتمديد إقامتهم لمدة 14 يوما إضافية.

ونبهت إلى أن قوائم الدول المؤهل مواطنوها للحصول على تأشيرة عن الوصول من وقت لآخر قد تتغير ، لذلك، يرجى مراجعة سفارة دولة الإمارات في بلدك قبل السفر.

وذا لم يكن المسافر من إحدى الفئات المؤهلة للدخول بدون تأشيرة أو الحصول على تأشيرة عند الوصول، سيحتاج إلى إذن دخول يتم استصداره ، ويعتمد إذن الدخول الذي تحتاج إلى استصداره من قبل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب على الغرض من زيارة دولة الإمارات.

وإذا كان إذن الدخول بهدف السياحة، يتم التقدم إليها من خلال شركات الطيران ووكالات السفر والسياحة، وإذا كانت للزيارة، يتم التقدم إليها من خلال قريب أو صديق، وتأشيرة ترانزيت من قبل إحدى شركات الطيران القائمة في دولة الإمارات العمل، وبهذه الحالة سيتم إصدار تأشيرة عمل من قبل جهة العمل.

ويحظر القانون الإماراتي على الأفراد الزائرين والسواح العمل في الدولة بينما هم في وضعية تأشيرة زيارة أو سياحة سواءً أكان ذلك مقابل أجر أو بدونه، ويتعرض المخالف للغرامة والترحيل، كذلك تتعرض الشركات التي تقوم بتشغيل الزائرين الذين هم في وضعية سائح أو زائر للمساءلة والغرامة.

وفقاً لقانون العمل الإماراتي، وقوانين الإقامة في الدولة، لا يمكن للشخص العمل داخل دولة الإمارات إلا بعد إصدار تصريح و/أو تأشيرة عمل له من الجهة المعنية.