الامارات | «الوطني» يناقش سياسة الهيئة العامة للرياضة «الأربعاء»..ويوجّه 8 أسئلة للحكومة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، يوم الأربعاء المقبل، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، لمناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة، فيما يوجه أعضاء بالمجلس 8 أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

ووفق جدول أعمال الجلسة، يوجه أعضاء المجلس ستة أسئلة إلى وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سارة بنت يوسف الأميري، حيث توجه العضوة كفاح محمد الزعابي سؤالاً حول التأمين الصحي للمعلمين الجدد، كما توجه العضوة عائشة رضا البيرق سؤالاً حول الوظائف القيادية في المؤسسات التعليمية الحكومية في الدولة، فيما توجه النائب الثاني لرئيس المجلس، ناعمة عبدالله الشرهان، سؤالاً حول حوادث دهس الطلبة، وكذلك يوجه العضو ناصر محمد اليماحي سؤالاً حول إنشاء مجمع تعليمي في مدينة الشيخ محمد بن زايد بالفجيرة.

وتوجّه العضوة صابرين حسن اليماحي سؤالاً للوزيرة حول توقف الترقيات للمعلمين والمرشدين الأكاديميين، فيما توجه العضوة سمية عبدالله السويدي سؤالاً حول التوزيع الجغرافي لمدارس الأجيال بإمارة رأس الخيمة.

يوجه عضوان بالمجلس سؤالين إلى وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، الأول من العضو سعيد راشد العابدي، حول اختبارELTS، والأخير من النائب الثاني لرئيس المجلس، ناعمة عبدالله الشرهان، حول "المنهج التكاملي".

ويناقش المجلس الوطني الاتحادي، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في شأن توصيات موضوع "تنظيم العمل التطوعي"، وتقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في شأن توصيات موضوع "سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء" اللذين تمت مناقشتهما في جلسات المجلس السابقة.