الامارات | بلدية دبا الفجيرة تنفذ جولات رقابية لضبط العروض الوهمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بلدية دبا الفجيرة بأنها تنفذ زيارات رقابية استباقية على المنشآت التجارية ومنافذ البيع مع اقتراب شهر رمضان المبارك، لمتابعة وفرة السلع والمنتجات الرمضانية، والتحقق من التزام المنشآت بأنظمة واشتراطات البلدية، ومدى صحة العروض التي تروج لها المنشآت، بهدف منع الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار.

وقال مدير البلدية، المهندس حسن سالم اليماحي، إن قسم حماية المستهلك ينفذ جولات تفتيشية على المنشآت استعداداً لشهر رمضان المبارك، بهدف التأكد من صحة العروض الترويجية والتنزيلات، ورصد المخالفين أو المتلاعبين بالأسعار.

وشدد على أصحاب الأنشطة التجارية بضرورة التأكد من ممارسة الأنشطة وفق التصاريح والرخص الممنوحة، والالتزام بالعروض الترويجية، وعدم إجراء عروض وهمية لجذب الجمهور، مضيفاً أن البلدية تتولى توعية المستهلكين بكيفية التواصل مع البلدية لإيصال الشكاوى والمقترحات حول المنشآت المخالفة لتوفير بيئة استهلاكية آمنة.

وأكد اليماحي أن هذه الحملات مستمرة بصورة دورية، حرصاً على مواجهة كل أشكال التجاوزات والأنشطة غير القانونية، للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، موضحاً أن البلدية تولي اهتماماً كبيراً بتجهيز المقاصب في دبا والبدية بالاحتياجات الضرورية لتغطية عمليات الذبح خلال الشهر الكريم.

وأضاف أنه تم إعادة السوق الرمضاني لمزاولة نشاط عرض وبيع الأطعمة الرمضانية بمختلف أنواعها في أماكن عدة، منها أمام جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، وأمام المحال في دبا، وأمام سوق البدية للخضراوات والفواكه.

وقال اليماحي إن المستهلكين عليهم دور فعال في رصد الظواهر عبر الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يرصدونها من خلال الاتصال على رقم مكتب الطوارئ (092443399) الذي يعمل على مدار الساعة، أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها (dibbamun) لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكداً أن الحملات التفتيشية المفاجئة قائمة ومستمرة بصورة دورية، حرصاً على مواجهة كل أشكال التجاوزات والأنشطة غير القانونية، ومكافحة جميع أنواع الغش التجاري في الأسواق.وأفادت البلدية بأنها صادرت خلال شهر رمضان الماضي 162 كيلوغراماً من المواد غير صالحة للاستخدام البشري، تضمنت 156 كيلوغرام مواد غذائية منتهية الصلاحية، وخمسة كيلوغرامات مواد تجميلية منتهية الصلاحية، إلى جانب مصادرة 179 كيلوغرام مواد محظورة.