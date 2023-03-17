الامارات | مؤتمر دولي بدبي يناقش أحدث التطورات في «طب الأسرة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت في دبي أمس جلسات المؤتمر السادس لشعبة الإمارات لطب الأسرة 2023، الذي يعد أكبر حدث سنوي لطب الأسرة على مستوى دول الخليج والشرق الأوسط.

وينظم المؤتمر شعبة الإمارات لطب الأسرة بجمعية الإمارات الطبية، وتستمر جلساته حتى يوم 19 مارس بمشاركة أطباء ومسؤولين بوزارات الصحة والهيئات الصحية بالإمارات ودول الخليج والمنطقة العربية، إضافة إلى أطباء من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.

وقالت رئيس شعبة الإمارات لطب الأسرة الدكتورة وديعة الشريف، إن المؤتمر يعد من أهم الفعاليات في مجال طب الأسرة بالمنطقة، حيث يستقطب عدداً كبيراً من الأطباء والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية من مختلف أنحاء المنطقة، لتبادل الخبرات وتعزيز المعرفة العلمية في مجال الرعاية الصحية الأولية ولرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأشارت إلى أن طب الأسرة محور الاهتمام من مؤسسات الصحة، لما يقدمه من دعم في جانبي الوقاية والعلاج.

وتابعت: «يهدف المؤتمر إلى جلب أحدث الرؤى العلمية والأبحاث في مجال الرعاية الصحية وتوفير أفضل الخبراء من ذوي الكفاءة العلمية العالية في مجال طب الأسرة من أنحاء المنطقة والعالم».

وذكرت أن البرنامج العلمي يعد بمثابة منصة مهمة لجميع الأطباء في المنطقة والشرق الأوسط بما يقدمه من محاضرات ومناقشات وأطروحات وأوراق علمية. وأضافت: «حقق المؤتمر نجاحاً ملموساً منذ عام 2018، وزيادة سنوية في عدد الحضور بداية من 850 مشاركاً بالمؤتمر في دورته الأولى حتى وصل إلى أكثر من 3870 العام الماضي، وزيادة في عدد الساعات التعليمية المعتمدة للعاملين بمجال الرعاية الصحية حتى وصلت إلى 51 ساعة تعليمية معتمدة».