الامارات | إنقاذ حياة طفل ابتلع لعبة بلاستيكية علقت برئته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق طبي في مستشفى الكويت في الشارقة بالتعاون مع مستشفى القاسمي، التابعين لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في إنقاذ حياة صبي يبلغ من العمر 14 عاماً، بعد وصوله إلى قسم الطوارئ في المستشفى وهو يعاني سعالاً واختناقاً إثر ابتلاعه لعبة بلاستيكية.

وأوضحت المؤسسة لـ«الإمارات اليوم» أن الأشعة السينية والأشعة المقطعية أظهرتا وجود جسم غريب في الجزء السفلي من الرئة اليمنى، تطلبت إجراء تنظير للقصبات الهوائية، حيث تبين استقرار الجسم الغريب في الرئة اليمنى للطفل، نتج عنه أعراض كادت تودي بحياته.

وتابعت: «قرر المستشفى بالتعاون مع فريق الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى القاسمي استئصال الجسم عن طريق المنظار باستخدام الميكروسكوب المرن للوصول إلى الرئة اليمنى، حيث نجح الأطباء في استخراج القطعة البلاستيكية وإنقاذ حياة الطفل».

من جهتها أكدت مدير مستشفى الكويت بالشارقة الدكتورة عفراء سالم، أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية حريصة على اتباع أساليب علاجية تستند إلى تبني أحدث الأجهزة الطبية في المنشآت الصحية، بهدف الاستجابة الطبية السريعة والفعالة لاحتياجات المجتمع.

وأوضحت أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بمستشفياتها المزودة بأحدث أنواع أجهزة ومعدات تنظير القصبات الصلب والمرن والأنواع المختلفة من أدوات إزالة الأجسام؛ أسهمت في تمكين مستشفى الكويت من التعامل مع حالات ابتلاع الأجسام، الأمر الذي أثّر إيجاباً في حالة المريض وشفائه.

بدوره أوضح استشاري أمراض الرئة بالمستشفى الدكتور راجيش جوبتا، الذي قام بإجراء تنظير القصبات بالفيديو، أن التشخيص الفوري يعتبر أمراً حيوياً في حالات ابتلاع الأجسام الغريبة، نظراً لصعوبة استخراجها وتتطلب مهارة وخبرة لدى الطبيب، مشيراً إلى أن هناك العديد من الأعراض التي تحدد حالة المريض في ما يتعلق بابتلاع الأجسام الغريبة لاسيما لدى الأطفال، من أهمها موقع الانسداد، بالإضافة إلى أن 80% من الأجسام الغريبة تستقر في القصبات الهوائية الرئيسة أو المتوسطة ومجرى الهواء السفلى، وأن 20% تستقر في الحنجرة ومجرى الهواء العلوي.