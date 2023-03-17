الامارات | طقس غائم جزئياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشرقية والغربية، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة السرعة أحياناً على البحر آخر الليل وصباح الجمعة.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويضطرب تدريجياً. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 19:24 والمد الثاني عند الساعة 06:04 والجزر الأول عند الساعة 11:51 والجزر الثاني عند الساعة 01:00.