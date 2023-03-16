الامارات | محمد بن راشد يستعرض مع أمين «الأعلى للأمن القومي الإيراني» آفاق التعاون بين البلدين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي شمخاني. تم خلال اللقاء، الذي جرى في قصر زعبيل بدبي، استعراض العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وبما يخدم مصالح الجانبين. كما جرت مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعددٍ من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وسبل إقرار مقومات السلام والاستقرار في المنطقة، بما يعزز مسارات التعاون بين شعوبها، ويضمن لها مزيداً من فرص التنمية والازدهار. حضر اللقاء سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والمستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، والمدير العام لجهاز أمن الدولة في دبي، طلال حميد بالهول الفلاسي.

• الجانبان ناقشا أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وموضوعات محل الاهتمام المشترك.