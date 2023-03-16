الامارات | المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي يصدر قرارات بتعيين مدراء عموم في مكتب أبوظبي التنفيذي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارات بتعيين مدراء عموم في مكتب أبوظبي التنفيذي، حيث تم تعيين سعادة منى الظاهري مديراً عاماً للشؤون التشغيلية، وسعادة أحمد فكري مديراً عاماً للشؤون التنفيذية، وسعادة محمد القاضي مديراً عاماً للشؤون الاستراتيجية.