الامارات | المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي يصدر قرارات بتعيين مدراء عموم في مكتب أبوظبي التنفيذي

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شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي يصدر قرارات بتعيين مدراء عموم في مكتب أبوظبي التنفيذي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارات بتعيين مدراء عموم في مكتب أبوظبي التنفيذي، حيث تم تعيين سعادة منى الظاهري مديراً عاماً للشؤون التشغيلية، وسعادة أحمد فكري مديراً عاماً للشؤون التنفيذية، وسعادة محمد القاضي مديراً عاماً للشؤون الاستراتيجية.
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