الامارات | رؤساء مؤسسات طبية.. الإمارات تتحول إلى مركز للابتكار في الرعاية الصحية عن بعد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرض رؤساء مؤسسات طبية رائدة في الدولة، خلال مشاركتهم في فعاليات "منتدى عن بعد"، الذي نظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، رؤاهم وتطلعاتهم لمستقبل القطاع الطبي، وسبل تعزيز ريادة دولة الإمارات وتحويلها إلى مركز عالمي لابتكار وتطوير وتطبيق حلول الرعاية الصحية عن بعد.

جاء ذلك، ضمن جلسة بعنوان: "تعزيز الوصول: تحويل الإمارات إلى مركز للابتكار في الرعاية الصحية"، تحدث فيها علاء عطاري الرئيس التنفيذي لمجموعة " أتش. أم. أس"، وأشيش كوشي الرئيس التنفيذي لـ "جي 42 للرعاية الصحية"، ود. فاتح محمود غول الرئيس التنفيذي لمستشفى فقيه الجامعي، وأدارها جواو سيابرا رئيس خدمات المشاريع العالمية في "سيمنز هيلثنيرز".

وتطرق المشاركون في الجلسة إلى الوضع الحالي للرعاية الصحية عن بعد في دولة الإمارات والتوقعات المستقبلية لهذا القطاع، وسبل تعزيز تجارب الدولة في هذا القطاع، وتحويلها إلى قصة نجاح وريادة تحتذى عالمياً، وأثر حلول الرعاية الصحية عن بعد على القطاع الطبي في الإمارات والعالم، وناقشوا أهمية الشراكات بين مختلف القطاعات المعنية في دعم تطور قطاع الرعاية الصحية وتنميته وضمان وصوله إلى كافة أفراد المجتمع.

وأكد علاء عطاري أن الهدف الأساسي من الرعاية الصحية عن بعد يتمثل بالوصول إلى المرضى أينما كانوا وفي أي وقت، لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب إلى جانب توفر التكنولوجيا والحلول الرقمية والذكية، بناء منظومة سلوكية ومجتمعية داعمة تتبنى وتستخدم حلول الرعاية الصحية عن بعد.

وأشار إلى عنصرين أساسيين في أي عملية تحول رقمي، العنصر البشري والمهارات الخاصة بالمتعامل، وقال إن نجاح تطبيق نماذج الرعاية الصحية عن بعد يتطلب تضمين حلولها ضمن منظومة الرعاية الطبية وإدماجها بالخدمات التي تقدمها.

من جانبه، أكد أشيش كوشي أن جائحة كوفيد - 19 سرعت تبني حلول الرعاية الصحية عن بعد بشكل كبير، وتطرق إلى الحلول المتنوعة التي طورها القطاع الصحي بالاستفادة من التكنولوجيا، مثل منصات الاستشارات الطبية الذكية، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر لهذه الحلول يكمن في ضمان مشاركة جميع المعنيين من مؤسسات وأفراد في تطويرها والاستفادة منها، وضرورة بناء قدرات ومهارات الأطباء وتحفيزهم لتبني عقلية جديدة تدعم تطبيقات الرعاية الصحية عن بعد.

وقال إن ما تتمتع به دولة الإمارات من بنية تحتية رقمية متميزة يدعم تطوير وتطبيق حلول الرعاية الصحية عن بعد، مؤكداً أهمية توفير البيانات اللازمة لتصميم تجارب رعاية صحية مخصصة تلائم احتياجات وحالة كل مريض.

في السياق ذاته، أشار فاتح غول إلى أهمية أن تواكب حلول الرعاية الصحية عن بعد، تطور القطاعات الأخرى التي تتبنى العمل عن بعد والتعلم عن بعد، خصوصاً أن توقعات المتعاملين من القطاع الطبي ارتفعت بعد ما عايشوه من تطور في حلول العمل والتعلم عن بعد، مؤكداً أن الرعاية الطبية عملية مركزها المتعامل الذي يجب مواكبة تطلعاته بالحصول على الخدمة بسرعة وفعالية وسهولة.

وأوضح أن تطبيق نماذج الرعاية الطبية عن بعد يتطلب بشكل أساسي تعزيز التواصل مع الكوادر الطبية، وبناء قدراتها، وزيادة مستويات الوعي لأهمية هذه الحلول التكنولوجية المتقدمة في تحقيق هدف القطاع الطبي بالوصول إلى كافة المتعاملين، مشيراً إلى أن أحد أهم التحديات التي تواجه الرعاية الطبية عن بعد يتمثل في تحويلها إلى ممارسات متبعة ومعتمدة في القطاع الطبي ومع كافة الشركاء المعنيين بالقطاع.

وهدف المنتدى الذي عقد يومي 15 و16 مارس 2023 في متحف المستقبل، بمشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء ورواد القطاع الخاص، إلى مناقشة 3 محاور رئيسية تشمل "العمل والتعليم والرعاية الصحية عن بعد" وتسريع تبني التكنولوجيا وتطبيق أفضل الممارسات الرقمية التي طورها رواد التكنولوجيا حول العالم في تطوير منظومة العمل الحكومي، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية بما يدعم جهود التحول الرقمي الشامل.

وركز المنتدى على ترسيخ نماذج العمل عن بعد والتعلم عن بعد والصحة عن بعد، وتطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة وتوظيفها في تحقيق الأهداف المستقبلية في زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي بالناتج المحلي الإجمالي، وتطوير القطاعات المختلفة في دولة الإمارات، واستحداث قطاعات جديدة تحاكي أساليب المستقبل، وتعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية.