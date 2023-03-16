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الامارات | محمد بن زايد يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين سيف سعيد غباش أميناً عاماً للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بدرجة رئيس دائرة

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​أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً بتعيين معالي سيف سعيد غباش أميناً عاماً للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بدرجة رئيس دائرة.
 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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