الامارات | محمد بن زايد يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين سيف سعيد غباش أميناً عاماً للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بدرجة رئيس دائرة

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين سيف سعيد غباش أميناً عاماً للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بدرجة رئيس دائرة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً بتعيين معالي سيف سعيد غباش أميناً عاماً للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بدرجة رئيس دائرة.
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