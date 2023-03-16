الامارات | محمد بن زايد يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين سيف سعيد غباش أميناً عاماً للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بدرجة رئيس دائرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً بتعيين معالي سيف سعيد غباش أميناً عاماً للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بدرجة رئيس دائرة.

