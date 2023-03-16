الامارات | بتوجيهات منال بنت محمد.. مؤسسة دبي للمرأة تطلق برنامجا لتأهيل القيادات النسائية لعضوية مجالس إدارة المؤسسات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرض مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة المشروعات التي تعتزم المؤسسة تنفيذها خلال الفترة القادمة ضمن المحاور الرئيسية لخطتها الاستراتيجية 2023-2027 المتعلقة بإيجاد بيئة ممكنة للمرأة في سوق العمل وتطوير القيادات النسائية وتعزيز جودة حياة المرأة في المجتمع والتي تسعى المؤسسة من خلالها لتعزيز مكانة دبي بين المدن الرائدة الصديقة للمرأة على مستوى العالم وتعزيز تواجد المرأة الإماراتية في المحافل الدولية.

واطلع المجلس على أبرز الإنجازات التي حققتها المؤسسة ونادي دبي للسيدات خلال الربع الأول من العام الجاري والتي تعكس رؤية وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لعام 2023 الذي عقد برئاسة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب منى غانم المري بحضور أعضاء مجلس الإدارة “المدير العام لهيئة الثقافة والفنون في دبي نائبة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة هالة بدري و مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية هدى الهاشمي والرئيس التنفيذي للتسويق في دبي القابضة هدى بوحميد و النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي بهيئة كهرباء ومياه دبي وخولة راشد المهيري ورئيسة تحرير صحيفة الإمارات اليوم ومنى بوسمرة والجود أحمد لوتاه مصممة ورائدة أعمال وموزة سعيد المري مدير الإدارة التنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات إضافة إلى نعيمة أهلي مدير إدارة الدعم المؤسسي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة بالإنابة وسلطانة سيف مدير إدارة تطوير المرأة”.

وأكدت منى المري التزام المؤسسة بدعم المرأة والارتقاء بقدراتها الوظيفية والقيادية وتعزيز مقومات جودة حياتها من خلال برامج ومبادرات نوعية تم تضمينها في الخطة الاستراتيجية 2023 – 2027 بما يسهم في دعم جهود الاستفادة من قدراتها كشريك رئيسي في التنمية وصنع مستقبل أكثر ازدهاراً مشيرةً إلى أن هذه المشاريع تم تصميمها وفقا لأرقى المعايير والمنهجيات والممارسات العالمية بما يلبي طموحات وتوجهات حكومة دبي في أن تكون بين أفضل الوجهات العالمية في المعيشة واستقطاب أفضل الكفاءات في مختلف التخصصات بسوق العمل مع الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي.

وأضافت المري أن المؤسسة تولي بناء وتعزيز الشراكات المحلية والعالمية أهمية قصوى ضمن استراتيجية عملها مع الحرص على أن تكون مشاريعها إضافة نوعية لمقومات دعم المشاركة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة والعمل على تعزيز تواجدها الفعال في المحافل الدولية وتطوير قدراتها التقنية والفنية مواكبة للثورة الصناعية الرابعة بما يسهم في مواصلة المسيرة التنموية الشاملة للإمارة وتعزيز تنافسيتها عالميا.

وأعلنت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة أنه وبتوجيهات من سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم ستطلق المؤسسة خلال الفترة المقبلة برنامج "المرأة في مجالس الإدارة العالمية" وهو برنامج تدريبي لتأهيل وتمكين القيادات النسائية بالقطاعين الحكومي وشبه الحكومي من اكتساب المهارات اللازمة التي تؤهلها للترشح لمناصب عضوية مجالس إدارة مؤسسات محلية وعالمية وسيتم تنفيذه في شهر مايو المقبل بالتعاون مع معهد المديرين "Institute of Directors" في المملكة المتحدة وهي مؤسسة عريقة في مجال الحوكمة.

وأشارت المري إلى أن هذا البرنامج يعد واحدا من أفضل البرامج التأهيلية في هذا المجال..مؤكدة أن تمثيل المرأة الإماراتية في مجالس إدارة مؤسسات عالمية يسهم في تحقيق التأثير الإيجابي لها ويعزز وجودها العالمي تحقيقاً لمحور تطوير القيادات النسائية ضمن الخطة الاستراتيجية للمؤسسة.

وقالت سعادة منى المري إن المؤسسة ستنفذ على صعيد دعم المرأة في المجال الاقتصادي برنامجا تدريبيا لرائدات الأعمال المبتدئات بالتعاون مع جامعة عالمية متخصصة في تقديم هذه البرامج بهدف تزويد رائدات الأعمال الطموحات وهن في بداية مسيرتهن بالمهارات والمعرفة والأدوات اللازمة لكيفية تأسيس المشروعات الخاصة والتميز في عالم الأعمال مضيفة أن هذه المبادرة تم تصميمها وفقا لنتائج دراسة بحثية أجرتها مؤسسة دبي للمرأة لاستكشاف الاحتياجات والتحديات التي يواجهها رواد الأعمال في الوقت الحالي.

واطلع مجلس الإدارة على أبرز المبادرات والمشاريع التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضي والتي شملت تنظيم ورشة عمل "دبي مدينة صديقة للمرأة" وشاركت فيها 17 موظفة من الدوائر الحكومية بدبي لتبادل الرؤى والأفكار حول المبادرات والخدمات التي تعزز مكانة دبي عالميا كمدينة صديقة للمرأة وستكون الورشة أساساً لتطوير استراتيجية متكاملة لهذا المشروع بالتعاون والتنسيق مع الدوائر والهيئات الحكومية المعنية في الإمارة لتعزيز المقومات الحالية والوصول بها إلى قائمة المدن العالمية الرائدة في هذا المجال من خلال العمل على سد أية فجوات وتحديات حالية وتعزيز المقومات العديدة الحالية بخدمات جديدة تنسجم مع مفهوم ومعايير المدن الصديقة للمرأة وفقاً للأبحاث التي تم إجراؤها حول هذا الموضوع.

كما اطلع مجلس الإدارة على مستجدات مشروع "اللجان النسائية" إحدى المبادرات التي تتضمنها الخطة الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة وهي عبارة عن مجموعة عمل تتكون من رؤساء اللجان النسائية في الجهات الحكومية وشبه الحكومية بدبي تهدف إلى استعراض المبادرات والبرامج المشتركة التي تسهم في ترسيخ بيئة العمل الداعمة للتوازن بين الجنسين والمحفزة لاستقطاب والحفاظ على الكفاءات النسائية حيث استضافت مؤسسة دبي للمرأة ورشة العمل الأولى ضمن هذه المبادرة في شهر سبتمبر الماضي.

فيما استضافت اللجنة النسائية بالقيادة العامة لشرطة دبي ورشة العمل الثانية في يناير الماضي وعقد اللقاء الثالث في شهر فبراير الماضي بهيئة كهرباء ومياده دبي وستستضيف كل من اللجنة النسائية في إينوك ومحاكم دبي ورشتي العمل المقبلتين لتعزيز جهود التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق أهداف المبادرة.

واطلع مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة خلال الاجتماع على المبادرات والمشاريع التي نفذها نادي دبي للسيدات خلال الربع الأول من عام 2023 والتي شملت تقديم عروض عضوية وأنشطة رياضية واجتماعية وترفيهية تتواكب مع هدف النادي بأن يكون في مصاف النوادي الرائدة في العالم المخصصة للمرأة من خلال تقديم أفضل الخدمات للعضوات والزائرات من مختلف الجنسيات ودعمه وتشجيعه لمشاريع رائدات الأعمال.

وأطلق النادي عددا من عروض العضوية بمناسبة يوم المرأة العالمي منها مشاركته في مبادرة مجلس دبي الرياضي المخصصة لكبار السن من السيدات المواطنات لمن هن فوق الستين عاما بتوفير دخول مجاني للنادي يوم 20 من كل شهر حيث يتيح هذا الدخول المجاني على مدار اليوم للمواطنات فوق الستين عاما الاستفادة من المرافق والتجهيزات الحديثة المتنوعة المتوفرة بالنادي إضافة إلى توفيره خصما يصل إلى 45 بالمائه على كافة أنواع العضوية لمن هن فوق الستين عاما من المواطنات والمقيمات وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية للنادي تجاه المجتمع بصفة عامة وفئة كبار السن من السيدات بصفة خاصة وضمن مبادراته الرامية لتعزيز مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية والحفاظ على لياقتها البدنية والصحية.