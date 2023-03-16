الامارات | مسالخ العين تنهي استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهت بلدية مدينة العين استعدادات المسالخ لاستقبال شهر رمضان المبارك بهدف تلبية احتياجات المتعاملين من الذبائح خلال هذه الأيام المباركة من خلال رفع جاهزية الوضع التشغيلي لأحد عشر مسلخاً في مختلف انحاء المدينة لتقديم أفضل الخدمات للجمهور.

وقامت إدارة الصحة العامة بالبلدية بتوفير كادر طبي مكون من 37 طبيباً بيطرياً لفحص الحيوانات قبل الذبح والتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض والآفات المرضية، كذلك ستوفر 16 مفتشاً و 135 قصاباً و 64 من العمالة المساعدة لرفع وتيرة العمل والتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والفنية للعمل بالمسالخ لضمان الحفاظ على الصحة العامة.

وأوضح رئيس قسم الخدمات البيطرية ببلدية مدينة العين حسن الكعبي أن البلدية قامت بالتنسيق مع الشركات المشغلة لزيادة أعداد القصابين و العمالة المساعدة استجابة للزيادة المتوقعة في طلبات خدمة الذبح في المسالخ، إضافة إلى توفير كافة الأدوات والمواد المطلوبة، كما شملت الاستعدادات لشهر رمضان عمل الصيانة الوقائية للأجهزة والمعدات وتكثيف التدريب العملي التركيز على الجانب التثقيفي والتوعوي لدى العاملين تطبيقا لخطط الإجراءات التشغيلية والوقائية، وضمان الالتزام بوسائل الحماية الشخصية وكافة الاشتراطات الصحية والفنية للعمل بالمسالخ، وتكثيف عمليات تعقيم المسالخ داخليا وخارجيا لتعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية للمرافق الخدمية الأخرى في مسالخ بلدية مدينة العين.

وأضاف الكعبي أن خدمات جميع المسالخ متاحة للجمهور وفق أوقات العمل الرسمية اليومية من السابعة صباحا وحتى الخامسة والنصف مساء طيلة أيام الاسبوع، عدا يوم الجمعة حيث يتم اغلاق هذه المسالخ من الساعة 11 صباحاً إلى الساعة 2:30 ظهراً، فيما سيقدم مسلخ الاهالي خدماته الإضافية بعد صلاة التراويح من الساعة 09:00 مساء وحتى الساعة 01:00 صباحا باستثناء يوم الجمعة والتي تم تحديد توقيت عمل الوردية الإضافية فيه من الساعة 09:00 مساء وحتى الساعة 12:00 صباحا، وذلك بهدف تلبية احتياجات الجمهور والطلب المتزايد على الذبائح خلال الشهر الكريم، وحرصا على تقديم أفضل الخدمات وإيجاد آلية مرنة في التوقيت تناسب الجميع.