الامارات | أصحاب الهمم يشاركون في فعاليات حملة جسور الخير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك عدد من المنتسبين لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، في حملة جسور الخير التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لتوفير الاحتياجات الإنسانية للمتأثرين من الزلزال في سوريا وتركيا، وذلك في إطار تعزيز التعاون القائم بين الهلال الأحمر والمؤسسة.

ونظمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم يوماً للعمل التطوعي بمقر مركز زايد الزراعي التابع لإدارة التأهيل الزراعي والمهني بالمؤسسة، حيث قام عدد من أصحاب الهمم بالمشاركة في تجميع وفرز وتجهيز وتعبئة التمور توطئة لإرسالها إلى المناطق المتضررة من الزلزال ضمن عملية الفارس الشهم 2، التي تواصل إمداداتها الإغاثية جوا وبحرا لصالح المتأثرين، وذلك مشاركة من أصحاب الهمم في دعم حملة جسور الخير وتعزيز فعالياتها.

وأكدت المؤسسة أن الهدف من هذه المبادرة التطوعية هو تفعيل دور الشباب وابرازهم كقوة فاعلة في المجتمع، ومساندة للمبادرات المجتمعية والإنسانية التي تنطلق من أرض الإمارات لصالح الشعوب التي تصيبها النكبات والأزمات والكوارث الطبيعية، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف أيضا إلى تعزيز التواصل الاجتماعي والتعاون والانتماء للوطن، باعتبارها عمل جماعي يقوم بتقديم المساعدات والتضامن الإنساني مع الآخرين.

وأشادت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بجهود مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في المجالات الإنسانية، من خلال دعمها لحملة جسور الخير، وأكدت على دور أصحاب الهمم في تعزيز الحملة من خلال مشاركتهم في فعالياتها، وأشارت إلى أهمية التعاون والتنسيق القائم بين الجانبين في مختلف المجالات الإنسانية، وقالت إنها تتطلع للمزيد من الشراكة الإنسانية مع المؤسسة في هذا الصدد.