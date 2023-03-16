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الامارات | طحنون بن زايد يستقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني اليوم، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانيةعلي شمخاني.

وبحث سموه وعلي شمخاني خلال اللقاء الذي عقد في قصر الشاطئ مختلف جوانب العلاقات الثنائية وفرص تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

كما ناقش الجانبان عدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها وأهمية بذل الجهود في سبيل استقرار وازدهار المنطقة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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