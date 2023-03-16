الامارات | كهرباء الشارقة تبدأ تنفيذ خطتها لاستكمال مشروعات الإنارة في المنطقة الوسطى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تنفيذ خطتها لعام 2023 لاستكمال مشروعات الإنارة في المنطقة الوسطى، حيث أنجزت الهيئة منذ بداية العام الجاري مشروع إنارة شعبية الحصن بالذيد، بتركيب 52 عموداً و52 كشافاً، وتمديد كابلات بمسافة 2400 متر، بتكلفة قدرها 273 ألف درهم.



كما أنجزت الهيئة مشروع إنارة بحيرة الذيد الجديدة بتركيب 71 عموداً و71 كشافاً وتمديد كابلات بطول 3600 متر، بتكلفة قدرها 470 ألف درهم. كما أنجزت أعمال الصيانة في عدد من المناطق بتكلفة قدرها 97 ألف درهم.



وأكد مدير إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، المهندس خليفة محمد الطنيجي، أن الهيئة تعمل على استكمال خطتها لإنارة كافة المناطق وتقديم أفضل الخدمات بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات من خلال إعداد الخطط وتنفيذ المشاريع التطويرية بالمنطقة الوسطى ومتابعة متطلبات الأهالي وتسهيل إجراءات الخدمات والمشاريع الحكومية التي تساهم في تطوير وخدمة المنطقة الوسطى وسكانها.