الامارات | منصة إلكترونية جديدة لتوفير وظائف في جهاز أبوظبي للمحاسبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق جهاز أبوظبي للمحاسبة، منصة إلكترونية جديدة للتوظيف بهدف استقطاب المواهب والكفاءات من مختلف المجالات للمساهمة في تحقيق هذه التوجهات والتطلعات، وذلك انطلاقاً من توجهاته نحو حماية المال والموارد العامة.

وأفاد الجهاز بأن إطلاق المنصة الإلكترونية للجهاز (https://careers.adaa.gov.ae) يمثل انطلاقة جديدة في استقطاب وجذب الكفاءات التي تتمتع بالمؤهلات العلمية والعملية اللازمة لشغل الوظائف المختلفة في الجهاز بحيث أصبح بإمكان الباحثين عن عمل الدخول إلى المنصة والتسجيل وادراج كافة البيانات والوثائق والمستندات المطلوبة ومباشرة البحث عن الوظيفة التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم فضلاً عن إمكانية تحديثهم لبياناتهم بشكل دوري بناء على ما يطرأ من مستجدات.

وقال المتحدث باسم جهاز أبوظبي للمحاسبة: "يسعدنا أن نعلن عن إطلاق هذه المنصة الإلكترونية التي تعكس حرص الجهاز على استقطاب الكفاءات المتميزة التي من شأنها دعم مسيرة الجهاز في تحقيق استراتيجية الجهاز وتحقيق أهدافه الاستراتيجية في الحفاظ على المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والنزاهة.

وأضاف: "يمكن للباحثين عن عمل الاطلاع على الشواغر المعروضة ومتطلبات التقدم لها بالإضافة إلى المهام والمسؤوليات المرتبطة بها قبل التقديم عليها مما يعمل على اختصار الوقت والجهد كما يمكن للباحثين عن عمل متابعة حالة الطلب للتأكد من المرحلة التي وصل إليها طلبهم فضلاً عن استلام اشعارات دورية بحالة الطلب ومواعيد المقابلات التقييمات التي يتوجب على المرشحين إتمامها، إضافة إلى اتاحة المجال للمتقدمين للوظائف التواصل مباشرة مع مسؤولي التوظيف".

ويشارك جهاز أبوظبي للمحاسبة في معرض الجامعة الأمريكية في الشارقة للوظائف والذي انطلق يوم أمس في مقر الجامعة ويستمر اليوم افتراضياً مما يمنح الطلاب الخريجين الفرصة للتعرف عن قرب على الوظائف الشاغرة في الجهاز والتي تناسب طموحاتهم وقدراتهم وما يقدمه الجهاز لموظفيه من ممكنات لتطويرهم والارتقاء بكفاءاتهم وتأهيلهم ليكونوا قادة رياديين مستقبلاً