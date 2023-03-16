الامارات | حكومة عجمان تعتمد ساعات الدوام الرسمي أيام الجمعة خلال شهر رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بأن يكون الدوام الرسمي لموظفي الحكومة الاتحادية يوم الجمعة خلال شهر رمضان عن بعد بنسبة 70%، وحضورياً بنسبة 30%، اعتمدت حكومة عجمان دوام الجهات الحكومية في إمارة عجمان أيام الجمعة خلال الشهر الكريم عن بُعد بنسبة 70% وحضورياً بنسبة 30%.

وفي هذا الإطار، أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان تعميماً إلى كافة الجهات الحكومية في إمارة عجمان بشأن تحديد ساعاتالعمل الرسمي في شهر رمضان المبارك 1444-2023م ، حيث نص التعميم على أن تكون ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضانالمُبارك من يوم الإثنين إلى الخميس من الساعة (9:00) صباحاً وحتى الساعة (2:30) بعد الظهر، وأيام الجمعة من الساعة (9:00)صباحاً وحتى الساعة (12:00) ظهراً يوم الجمعة.

وأشارت الدائرة إلى أنه على الجهات الحكومية التي تعمل بنظام المناوبة تحديد بداية ساعات العمل الرسمية ونهايتها للمناوبات خلال شهررمضان المبارك بما يتلاءم مع طبيعة عملها واحتياجاتها، وبما يضمن استمرارية تقديم خدماتها بكفاءة وفعالية، شريطة الا يزيد عدد ساعات المناوبة الواحدة على خمس ساعات ونصف الساعة.

كما يجوز للمدير العام في الجهة الحكومية إصدار قرار بتطبيق نظام العمل المرن في الجهة الحكومية خلال شهر رمضان المبارك بما يتلاءممع طبيعة عملها واحتياجاتها.

وأوضحت الدائرة أن الدوام الرسمي لموظفي الحكومة يوم الجمعة خلال شهر رمضان المبارك سيكون عن بعد بنسبة 70%، وحضورياً بنسبة 30% ويتم تحديد الوظائف القابلة للعمل عن بعد وفق الضوابط والأحكام الواردة في نظام العمل عن بعد في حكومة عجمان المعتمد بموجب قرار ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية القرار رقم (36 ) لسنة 2020 وبما لا يخل بحسن سير العمل ويضمن وجود عدد كاف من الموظفين في مقر الجهة الحكومية بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات للمتعاملين خلال الشهر المبارك .

وبهذه المناسبة، رفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدآل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، و إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي -عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم عجمان و، وإلى إخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكَّام الإمارات، ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية ،سائلين الله أن يعاد على الجميع بالخير واليمن والبركات.