الامارات | العمل «عن بُعد» يوم الجمعة في رمضان لموظفي «الاتحادية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بناءً على توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، سيكون الدوام الرسمي لموظفي الحكومة الاتحادية، خلال شهر رمضان المبارك، «عن بُعد» بنسبة 70%، وحضورياً بنسبة 30%، وذلك يوم الجمعة، كما سيكون دوام الطلاب في الجامعات والمدارس الحكومية «عن بُعد» أيام الجمعة، مع مراعاة مواعيد الاختبارات الحضورية المحددة مسبقاً.

وبناءً على توجيهات صاحب السموّ رئيس الدولة، وجّه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بأن يكون دوام الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية في إمارة دبي أيام الجمعة، خلال الشهر الكريم، «عن بُعد» بنسبة 70%، وحضورياً بنسبة 30%.

وأعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك سيكون من يوم الإثنين إلى يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية والنصف ظهراً، وأيام الجمعة من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الـ12 ظهراً، داعية الجهات الحكومية، على منح المرونة للموظفين العاملين لديها للعمل «عن بُعد» يوم الجمعة، خلال أيام شهر رمضان المبارك بنسبة 70% من إجمالي عدد موظفي الجهة.

من جانبه، أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي، أنه بناء على توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، سيكون الدوام الرسمي لموظفي حكومة أبوظبي أيام الجمعة خلال شهر رمضان «عن بُعد» بنسبة 70%، وحضورياً بنسبة 30%، و100% «عن بُعد» للجامعات والمدارس الحكومية.

■ دوام «عن بُعد» للطلاب في الجامعات والمدارس الحكومية، خلال أيام الجمعة في رمضان.



■ 70 % العمل «عن بُعد» لموظفي حكومة دبي أيام الجمعة، خلال رمضان.