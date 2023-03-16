الامارات | 22 % انخفاض وفيات حوادث الطرق في الشارقة العام الماضي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن نتائج مؤشرات الأجندة الوطنية للعام الماضي 2022، موضحة أن متوسط الجرائم المقلقة على مستوى الإمارة بلغ 37.12 جريمة لكل 100 ألف نسمة، بنسبة انخفاض 7%، فيما تراجع عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق إلى 2.22 حالة لكل 100 ألف نسمة، بنسبة انخفاض 22% عن العام الأسبق 2021.

وذكرت القيادة خلال الملتقى الإعلامي السنوي لشرطة الشارقة، أن متوسط عدد حوادث الطرق بلغ سبعة حوادث لكل 10 آلاف مركبة بنسبة انخفاض 22%، لافتة إلى أن مؤشر نسبة الشعور بالأمان بلغ 98% للعام الماضي، كما حققت نتائج معدل الاستجابة لحالات الطوارئ زمناً يبلغ 4:58 دقائق بانخفاض بلغ 15%.

من جانبه، أفاد نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة، المقدم أحمد محمد بن ربيعة، بأن هناك انخفاضاً في عدد جرائم المخدرات التي تم ضبطها العام الماضي بنسبة 7.1%، عازياً ذلك إلى زيادة عدد برامج التوعية التي وصلت إلى 125 فعالية ونشاطاً بزيادة قدرها 54.3% عن عام 2021، فيما بلغ عدد المستفيدين منها 98 ألفاً و252 شخصاً.

بدوره، كشف مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات، العقيد ناصر بن عفصان، أنه تم الانتهاء من تركيب 65 ألفاً و799 كاميرا موزّعة على كل الطرق العامة والمنشآت الحيوية بالإمارة، والتي أسهمت في تغطية 85% من مساحة الشارقة، فيما تم إضافة 21 ألف كاميرا خلال الأشهر الستة الأخيرة.

وأفاد مدير إدارة المرور والدوريات، المقدم محمد علاي النقبي، بأن عدد المخالفات المرورية المحررة تجاوز مليون مخالفة خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن أغلب المخالفات تركّزت حول السرعة بشكل عام.

وأضاف أن شرطة الشارقة أطلقت مبادرة بالخصم الدائم بنسبة 35% على جميع المخالفات المرتكبة بدءاً من أول أبريل المقبل، وتستمر بشكل دائم عدا المخالفات المشددة منها مثل القيادة بسرعة زائدة تشكّل خطراً، أو القيادة بدون رخصة، لافتاً إلى أن ذلك الخصم يستمر بالنسبة نفسها لمدة شهرين ثم ينزل بعدها إلى 25%، وإذا لم يتم السداد خلال سنة يُلغى الخصم على المخالفة.

بدوره، أكد مدير عام العمليات الشرطية بشرطة الشارقة، العميد أحمد السركال، أن هناك عدداً من التحديات التي تواجهنا أبرزها الجرائم الحديثة المنتشرة حول العالم والمتمثلة في الجرائم الإلكترونية والرقمية، لافتاً إلى أن هناك فريقاً مدرباً لاستشراف المستقبل والتنبؤ بالجرائم المستقبلية، لاسيما في ظل تغيّر شكل الجرائم ومنها تهريب المخدرات أو طرق القتل.