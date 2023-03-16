الامارات | رئيس الدولة يبحث مع رئيس مقدونيا الشمالية علاقات التعاون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، ستيفو بنداروفيسكي، رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية الصديقة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحب سموه، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، بالرئيس الضيف، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من التطور في مستوى علاقات البلدين على مختلف المسارات.

وبحث الجانبان ما تشهده علاقات التعاون من تقدم، خصوصاً في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها من القطاعات، التي تشكل مرتكزات رئيسة للتنمية المستدامة والتقدم في البلدين.

كما استعرض سموه ورئيس مقدونيا عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين في هذا السياق دعم البلدين لجميع المبادرات والمساعي الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.

وأكد الجانبان حرصهما المشترك على المضي بالعلاقات بين دولة الإمارات ومقدونيا الشمالية خطوات مهمة ومتقدمة خلال الفترة المقبلة، انطلاقاً من الإرادة المشتركة لتطويرها وتنميتها، بجانب وجود فرص كبيرة يمكن استثمارها لمصلحة الشعبين، وبما يخدم التنمية والازدهار في البلدين.

وجرى خلال اللقاء إعلان مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مقدونيا الشمالية.