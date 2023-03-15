الامارات | حمدان بن محمد يوجّه بمواعيد دوام أيام الجمعة في الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية في دبي خلال شهر رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 15 مارس 2023

تماشياً مع توجيهات رئيس الدولة حمدان بن محمد يوجّه بمواعيد دوام أيام الجمعة في الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية في دبي خلال شهر رمضان المبارك دوام أيام الجمعة خلال الشهر الكريم عن بُعد بنسبة 70 بالمئة وحضوري بنسبة 30 بالمئة، بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله بأن يكون الدوام الرسمي لموظفي الحكومة الاتحادية يوم الجمعة خلال شهر رمضان عن بعد بنسبة 70 بالمئة، وحضوري بنسبة 30 بالمئة، وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بأن يكون دوام الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية في إمارة دبي أيام الجمعة خلال الشهر الكريم عن بُعد بنسبة 70 بالمئة وحضوري بنسبة 30 بالمئة.

وفي هذا السياق وإلحاقاً للتعميم السابق حول ساعات العمل في شهر رمضان المبارك، أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك سيكون على النحو التالي: من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية والنصف ظهراً. وأيام الجمعة من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وأوضحت الدائرة أن الدوام الرسمي للموظفين في شهر رمضان المبارك سيكون وفق الساعات المقررة المشار إليها أعلاه، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك، وأجازت الدائرة للجهات الحكومية في دبي الاستمرار في تطبيق لوائح العمل المرن المعتمدة لديها خلال أيام العمل في شهر رمضان المبارك وفقاً للأنظمة المعمول بها، وفي حدود عدد ساعات العمل المعتمدة يومياً.

وحثّت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الجهات الحكومية لمنح المرونة للموظفين العاملين لديها للعمل عن بعد يُوم الجمعة خلال أيام شهر رمضان المبارك بنسبة 70% من إجمالي عدد موظفي الجهة وفق الضوابط المعتمدة.

وبهذه المناسبة، رفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكَّام الإمارات، سائلة الله العلي القدير أن يعيد الشهر الفضيل عليهم بموفور الصحة والعافية، كما هنأت الدائرة شعب الإمارات والمقيمين على أرضها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلة الله العزيز الحكيم أن يعيده عليهم بالخير واليُمن والبركات.