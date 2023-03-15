الامارات | دوام طلبة المدارس الحكومية يوم الجمعة عن بعد خلال رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بأنه بناء على توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، سيكون الدوام الرسمي لموظفي الحكومة الاتحادية خلال شهر رمضان عن بعد بنسبة 70%، وحضوري بنسبة 30% يوم الجمعة، وأن يكون دوام عن بعد للطلاب في الجامعات والمدارس الحكومية خلال يوم الجمعة مع مراعاة مواعيد الاختبارات الحضورية المحددة مسبقاً.

من جهة أخرى، أفادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي بأن اليوم الدراسي لا يتجاوز خمس ساعات كحد أقصى، يومياً خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن عدد من الإرشادات التي حددتها الهيئة لتراعيها المدارس الخاصة بدبي عند تحديد ساعات الدوام خلال الشهر الفضيل



وشددت الهيئة على ضرورة مشاركة ذوي الطلبة في المدرسة حول مواعيد بداية ونهاية اليوم الدراسي، والالتزام بانتهاء الدوام المدرسي أيام الجمعة الساعة 12 ظهراً كحدٍ أقصى.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تخفيض ساعات العمل العادية لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة خلال شهر رمضان المبارك بمقدار ساعتين يومياً.

وأشارت في تعميم وزاري أصدرته في هذا الشأن إلى أنه "يجوز للمنشآت وبما يتوافق مع مصلحة وطبيعة العمل لديها تطبيق أنماط العمل المرن أو العمل عن بعد وذلك ضمن حدود ساعات العمل اليومي المحددة خلال أيام شهر رمضان".

يأتي ذلك تنفيذا لحكم البند 2 من المادة 15 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.