الامارات | الدوام الرسمي لموظفي الحكومة الاتحادية خلال شهر رمضان عن بعد بنسبة 70%

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، سيكون الدوام الرسمي لموظفي الحكومة الاتحادية خلال شهر رمضان المبارك عن بعد بنسبة 70%، وحضوري بنسبة 30% وذلك يوم الجمعة، كما سيكون دوام الطلاب في الجامعات والمدارس الحكومية عن بعد أيام الجمعة، مع مراعاة مواعيد الاختبارات الحضورية المحددة مسبقاً.

تأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على إضفاء المزيد من المرونة على مواعيد الدوام الرسمي، مع مراعاة البعد الاجتماعي خلال الشهر الفضيل، حيث يتيح القرار للجهات التابعة للحكومة الاتحادية متابعة سير العمل ومواصلة تقديم الخدمات على النحو الأمثل. كما يتيح القرار للطلاب في مؤسسات التعليم الحكومي المرونة في العملية التعليمية.