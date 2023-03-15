الامارات | "بلدية دبي" تُنظم فعالية سوق حتا لدعم التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد بلدية دبي لإطلاق فعالية سوق حتا في 17 مارس الجاري، والتي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة، بهدف دعم وتشجيع التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة في منطقة حتا وعرض منتجاتهم، وتعزيز مكانة السوق وزيادة استقطاب الزوار والإقبال على المنطقة التي تحتوي على العديد من الأماكن الطبيعية والفعاليات الترفيهية. وتستمر الفعالية لغاية 24 مارس الجاري، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساءً.

وأشارت البلدية، إلى أن الفعالية تُشكّل خطوةً داعمة لتفعيل سوق حتا وتعزيز الجانب الاستثماري والاقتصادي له، من خلال دعم المستثمرين والتجار وأصحاب المشاريع الصغيرة من أهالي حتا، لعرض منتجاتهم الزراعية والتجارية والحرفية المنزلية، التي تعكس غنى منطقة حتا التراثي والثقافي.

كما يُعدّ السوق فرصةً للاستمتاع بجولةٍ ترفيهية وتسويقية في منطقة تتميز بطبيعتها الجبلية الخلابة، وقضاء أوقات ممتعة، حيث ستتضمن الفعالية عدد من البرامج الترفيهية مثل، ورش الأطفال ومنصات البيع التجارية للأطعمة والقهوة، والأزياء التقليدية، والمنتجات المحلية التي تشتهر بها منطقة حتا مثل، العسل والتمور، إضافةً إلى توفر منصات لتسويق وعرض المشاريع المنزلية والحرفية التي يبرع بها سكان المنطقة.

وتتميز فعالية سوق حتا بالتصميم الخارجي التقليدي، الذي يجمع بين العمارة التقليدية في حتّا وبين الطابع المعماري الحديث، حيث تضم الجلسات التراثية والخيم والعريش والإضاءة، والتي دُمجت بطريقةٍ عصرية مع المحيط التراثي للمنطقة، بما ينسجم مع طبيعة المنطقة لعرض المنتجات المحلية ومنتجات المزارعين.