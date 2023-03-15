الامارات | يوم الطفل الإماراتي يتصدر "تويتر".. ومغردون: "أنتم مستقبل الوطن الواعد"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر وسم #يوم_الطفل_الإماراتي، والذي يصادف اليوم 15 مارس، قائمة المواضع الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث شارك الوسم مئات المغردين وعشرات الصفحات والحسابات الرسمية في دولة الإمارات.

وحقق وسم #يوم_الطفل_الإماراتي عدد مشاهدات تزيد على " 11 مليون " مشاهدة حول العالم حتى الآن، بحسب "ترند الإمارات".

وشارك المغردون الوسم، معبرين من خلاله عن حبهم لأبنائهم أطفال الإمارات، وتمنوا لهم حياة ملؤها الأمان والبركة، ومستقبلا مزهرا ومشرقا يليق بهم، فقالت إحدى المغردات: "يوم سعيد لكل أطفال الإمارات بمناسبة يوم الطفل الإماراتي.. اللهم احفظ أطفالنا وأنعم عليهم بالأمن والسلامة وبالمستقبل المشرق".

وذكَر مغردون ببعض حقوق الطفل الإماراتي على والديه، وكان أهمها، تلعيمهم مفاهيم دينهم ولغتهم العربية، ونقل عادات وتقاليد الأجداد ومورثوهم الثقافي، فقالت إحدى المغردات: "من حق أطفالك ان تتحدث معهم باللغة العربية، ان تعلمهم عادات وتقاليد اجدادهم ومورثوهم الثقافي، ألا تمحي الهوية والانتماء لديهم".

وقالت أخرى: "علموا الطفل الإماراتي أن ديننا الإسلام و أخلاقنا مستمدة من القرآن والسنة وهويتنا الوطنية مرتبطة بدولة الإمارات العربية المتحدة.. و يجب أن تكون رسالتهم في هذه الحياة أن قيمتك كإنسان مرتبطة باحترامك لفكرك و مبادئك، متمسكاً بالأمانة و الصدق و الوفاء و الشرف".

من جانبهم أشاد مغردون بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تقدم نموذجا عالميا بحماية حقوق الاطفال وتعزيز رعايتهم في مختلف المجالات لإعداد جيل مبدع، فقال أحدهم: "#يوم_الطفل_الإماراتي.. الطفل الإماراتي أولته القياده جل إهتمامها من المغفور له بأذن الله القائد المؤسس إلى يومنا هذا في عهد سيدي رئيس الدولة أطال الله في عمره وأبقاه.. ونشكر الله على هذه القيادة الحكيمة الرشيدة التي تولي أطفالنا جل إهتمامها منذ الولادة حتى يبلغ الطفل رشده".

وقال آخر: "الامارات تقدم نموذجا عالميا في حماية حقوق الأطفال وتعزيز رعايتهم في مختلف المجالات لإعداد جيل مبدع".

كما أكد مغردون على دور الأطفال الهام ومكانتهم في المجتمع، لا سيما أنهم سيكونون قادة الغد وصنَاع المستقبل، فقال أحدهم: "يوم الطفل الإماراتي، ليس تاريخ نحتفل به أو يوم خصص للطفل؛ انما هو تمكين لمكانة الطفل الإماراتي في المجتمع وتعزيز دوره في النهضة الاماراتية .. هم أجيال المستقبل ورافعي الراية وسند الوطن".

وقال آخر: " أطفال اليوم هم قادة المستقبل.. هم من سيحملون راية الوطن.. ويتولون قيادته والذود عنه.. گل عام واطفالنا بخير..".

ويشار إلى أن "يوم الطفل الإماراتي" يأتي بمبادرة من أم الإمارات، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017-2020، وبناءً على ذلك تم اعتماد 15 مارس من كل عام للاحتفال بهذا اليوم، بالتزامن مع اعتماد قانون وديمة للطفل في 15 مارس 2016 للتأكيد على حرص دولة الإمارات على تنشئة أجيال المستقبل، بما يؤهلهم ليكونوا أفراداً صالحين في المجتمع، وبما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021.