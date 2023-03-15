الامارات | «تقدير العمالية» تعرض قصص 15 عاملاً أصبحوا أصحاب مشروعات خاصة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي رئيس جائزة «تقدير العمالية»، اللواء عبيد مهير بن سرور، أن بيئة الأعمال المثالية في دبي ساعدت على تحول كثير من العمال إلى أصحاب مشروعات ناجحة، مؤكداً أن دبي أرض الفرص للباحثين عن النجاح والتميز.

وأوضح بن سرور في تصريحات خاصة على هامش مؤتمر صحافي عقد أمس، للإعلان عن النسخة الثانية من مبادرة «وجدت نفسي»، أنه سيتم عرض قصص نجاح 15 عاملاً أصبحوا مسؤولين وأصحاب مشروعات خاصة بدبي، ضمن المبادرة على قناة سما دبي خلال شهر رمضان المقبل.

وتعتبر «وجدت نفسي» جزءاً مكملاً لجائزة تقدير العمالية التي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وقد تم تحويلها إلى مبادرة دائمة، بعد النجاح الذي سجلته حلقاتها الـ15 خلال دورتها الأولى، التي بثت خلال شهر رمضان الماضي.

ولفت إلى أن عدد العمال الذين استفادوا من بطاقة الحسومات الخاصة بجائزة تقدير ارتفع إلى 210 آلاف عامل، يعملون في قطاعات اقتصادية مهمة في دبي.