الامارات | تخفيض مخالفات «كوفيد-19» 50% بدءاً من اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث عن تخفيض قيمة مخالفات التدابير الاحترازية لجائحة كورونا (كوفيد-19) بنسبة 50% على قيمة كل مخالفة، مشيرة إلى أن قرار التخفيض يبدأ اليوم ويستمر لمدة شهرين، يشمل جميع المخالفات التي ارتكبت في ظل الجائحة ولم تسدد.

ودعت نيابة الطوارئ إلى الاستفادة من قرار التخفيض والمسارعة بدفع قيمة المخالفات عبر المواقع الإلكترونية، والتطبيقات الذكية لوزارة الداخلية والقيادات الشرطية على مستوى الدولة.

وتضمنت لائحة المخالفات التي بدأ العمل بها مطلع 2020، ضمن الإجراءات الاحترازية التي فعلتها الدولة، للحد من انتشار «كوفيد-19»، جدولاً يضم 15 مخالفة، فيما شددت لائحة العقوبات المحدثة مخالفات عدم ارتداء الكمامات الطبية أو القماشية أو اللثام، أو عدم مراعاة مسافات التباعد، بقيمة 3000 درهم عند ارتياد الأماكن العامة المغلقة أو مراكز التسوق وفي وسائل النقل العام، وكذا عند التجول سيراً أو الترجل في الأماكن العامة المفتوحة ذات الكثافة أو المزدحمة، وأيضاً في وسائل النقل الخاص، ويستثنى من ذلك إذا كان يستقل المركبة قائدها فقط، وأفراد الأسرة الواحدة وعمال الخدمة المساعدة لديها، والأقارب حتى الدرجة الثانية.

وشددت مخالفات عدم ارتداء الكمامات أو عدم مراعاة مسافات التباعد، بغرامة 5000 درهم، إذا وقعت في أماكن العمل وفي أماكن السكن المشترك للفئات العمالية، حيث تفرض الغرامة على الشخص الاعتباري أو المسؤول عن الإدارة إذا كانت المنشأة فردية، وتكون قيمة الغرامة 500 درهم على المستخدم أو العامل.

وتولت وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في الدولة ومأمورو الضبط القضائي المختصون في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، مراقبة مدى التزام الأشخاص والجهات بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية والتعليمات والواجبات الصادرة من الجهات المعنية.

وفي نوفمبر 2022 أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إلغاء كل القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بـ«كوفيد-19» حيث بات لبس الكمامة اختيارياً في جميع المرافق المفتوحة والمغلقة بما في ذلك دور العبادة والمساجد، ما عدا المنشآت والمرافق الصحية ومراكز أصحاب الهمم سيكون ارتداء الكمامات إلزامياً.

وكان مجلس الوزراء اعتمد في مارس من 2020، ومع ظهور جائحة «كورونا»، إصدار لائحة بمخالفات التدابير والإجراءات والتعليمات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي تتضمن قائمة بأهم المخالفات التي قد يتم ارتكابها في ظل الأوضاع الحالية، بالإضافة إلى الجزاءات المترتبة على هذه المخالفات، وذلك في إطار الإجراءات الحكومية للوقاية من أي تداعيات سلبية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على المجتمع، وضمن الجهود الحكومية للحفاظ على صحة المجتمع وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار.

وفرضت اللائحة على كل من يخالف التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية والتعليمات والواجبات الصادرة من الجهات المشار إليها غرامة إدارية لا تقل عن 500 درهم، ولا تزيد على 50 ألف درهم، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة لمرة ثانية، فيما تتم إحالة المخالف إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية إذا ارتكبت المخالفة للمرة الثالثة.

وفي أغسطس 2021، أصدر النائب العام للدولة، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، قراراً بتحديث لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادرة بالقرار رقم /38/ لسنة 2020 للحد من انتشار فيروس كورونا، وتضمن تحديثات على جدول المخالفات شملت عدداً من البنود.