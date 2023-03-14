الامارات | "دبي الخيرية" و"التداوي الطبية" تعالجان المرضى المعسرين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت جمعية دبي الخيرية، ومجموعة التداوي الطبية بدبي، مذكرة تعاون تهدف إلى علاج المرضى المعسرين وذوي الدخل المحدود بالمستشفى، وذلك تحت إشراف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.

جاء ذلك على هامش معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد"2023م وتدخل حيز التنفيذ بدء من اليوم، ولمدة عام كامل.

وقع اتفاقية التعاون من قبل الطرفين سعادة أحمد إبراهيم السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية ورئيس مجلس الإدارة و سعادة مروان إبراهيم حاجي ناصر المدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية ، بحضور سعادة الدكتور حمد بن أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، والمدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بالإنابة في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي محمد مصبح ضاحي ، و سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس إندكس القابضة سعادة الدكتور عبدالسلام المدني.

وقال محمد مصبح، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بالإنابة في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي إن الاتفاقية بين جمعية دبي الخيرية ومستشفى تداوي، تشرف على تنفيذها الدائرة، وهي تهدف إلى تقديم العلاج للمرضى الغير قادرين على تحمل تكلفته، حيث تعطيهم المستشفى خصم بنسبة 60% على إجمالي النفقات، فيما يتم تغطية النسبة المتبقية من مبلغ العلاج من قبل جمعية دبي الخيرية.

وأضاف " يشرف قطاع العمل الخيري بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على جميع أعمال الجمعيات الخيرية في دبي، ويحرص على توجيهها بالشكل الأمثل، لتصل إلى المستحقين".

وجاء توقيع الاتفاقية في منصة الدائرة المشاركة في معرض ومؤتمر دبي الدولي ديهاد 2023 والتي تعرض الدائرة فيها مجموعة من المبادرات الخيرية والنوعية منها مبادرة بيتي، وياك العون، والحصالات الذكية، ومبادرة غسل الكلي بمركز الطوار، ووغيرها من المبادرات .

وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية مروان إبراهيم حاجي ناصر أن الاتفاقية تهدف إلى دعم الحالات الإنسانية من غير القادرين، الذين تحددهم جمعية بيت الخير، وتنطبق عليهم الشروط والضوابط المصرحة من قبل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.

ولفت إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار الجهود والحملات الإنسانية التي تنفذها المستشفى بشكل مستمر، وتستهدف من خلالها المرضى المعسرين وغير القادرين، وغير المؤمن عليهم، وذوي الدخل المحدود، وتقديم الخدمات العلاجية لهم في مختلف التخصصات الطبية من قبل كادر طبي متخصص، يعالج المرضى وفق أعلى الاشتراطات والمواصفات العالمية.

وذكر أن مجموعة التداوي الطبية، إحدى أهم وأكبر المجموعات الطبية بالدولة، وتمتلك شبكة كبيرة من العيادات في مختلف التخصصات، تقدم خدماتها لعدد كبيرة من الدوائر الحكومية والخاصة، وتمتلك مجموعة كبيرة من أمهر الأطباء المتخصصين في علاج الأمراض المستعصية، فضلاً عن امتلاكها لأحدث ما توصل إليه العالم من أجهزة ومعدات طبية .

وأوضح أحمد السويدي المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، إلى الدور المهم والحثيث لمؤسسات العمل الإنساني والتطوعي في دولة الإمارات سواء كانت تلك الخدمات الإنسانية في داخل أو خارج الدولة، مشيراً إلى أن الإمارات أصبحت تحمل على عاتقها القيام بواجبها الإنساني وبدور المسؤولية المجتمعية ليس في المنطقة العربية فقط وإنما في كثير من بلدان العالم.