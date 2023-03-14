الامارات | الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في اجتماع الدورة 211 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي في البحرين.

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي برئاسة رئيس مجموعة الشعبة في الاتحاد البرلماني الدولي الدكتور علي راشد النعيمي ، في اجتماع الدورة 211 للمجلس الحاكم الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية العامة 146 للاتحاد في مملكة البحرين.

كما شارك من وفد مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد، كل من الدكتورة حواء سعيد المنصوري ومروان عبيد المهيري.

جرى خلال الاجتماع الاطلاع على تقرير عرضه دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، يتناول أنشطة الاتحاد والجمعية العامة منذ الدورة 210 للمجلس، فيما استعرض الأمين العام للاتحاد تقريرا حول أثر أعمال الاتحاد على البرلمانات الوطنية والمنظمات الأخرى للعام 2022، ونتائج الاجتماعات المتخصصة للاتحاد، وتم عرض تقرير حول عمل الاتحاد البرلماني الدولي بشأن الوضع في أوكرانيا.

وتم مناقشة الوضع المالي للاتحاد البرلماني الدولي، والموازنة الموحدة للعام 2023م، والمشروع السياسي للاتحاد في الأمم المتحدة، والنظر في الطلبات المتعلقة بعضوية الاتحاد، وتقارير عن الاجتماعات المتخصصة الأخيرة للاتحاد، والاجتماعات البرلمانية الدولية المقبلة.

كما تم استعراض أنشطة اللجان والهيئات الأخرى، وهي: منتدى النساء البرلمانيات، ومنتدى البرلمانيين الشباب، ولجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، ولجنة مسائل الشرق الأوسط، ولجنة تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، ومجموعة الشراكة بين الرجال والنساء (الجندرية)، والفريق الاستشاري المعني بالصحة، ومجموعة مسهلي الحوار حول قبرص، والفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، ومجموعة العمل حول العلم والتكنولوجيا.