الامارات | الإمارات تستعرض تجربتها في الأمن السيبراني والتحول الرقمي في جنيف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات الدكتور محمد الكويتي أن الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة حققت إنجازات نوعية في مجال التحول الرقمي الآمن عزز مكانتها في مؤشرات التنافسية العالمية.

جاء ذلك خلال القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي عقدت في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات تحت منظمة الأمم المتحدة في مدينة جنيف بسويسرا والتي انطلقت فعالياتها بمشاركة دولة الإمارات راعيا بلاتينيا للحدث الدولي الهام، وذلك بحضور مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية المهندس ماجد سلطان المسمار، و مدير القنوات الرقمية في هيئة أبوظبي الرقمية حماد الحمادي. وقال الدكتور محمد الكويتي - في كلمته ضمن فعاليات اليوم الأول للقمة - إن الإمارات لديها تجربة رائدة في مجال الأمن السيبراني والتحول الرقمي في مختلف القطاعات الاستراتيجية بما يضمن جودة الحياة الرقمية في مجتمع الإمارات وذلك من خلال بنية تحتية رقيمة فائقة التطور تعتمد على أحدث التكنولوجيا والتقنيات والمهارات على مستوى العالم في حماية الفضاء الإلكتروني.

وتطرق الكويتي في كلمته إلى أهم مقومات نجاح دولة الإمارات في الاستفادة من الإمكانات المتطورة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والكوادر الوطنية المؤهلة في تحقيق نتائج إيجابية واقعية تسهم في تسهيل الحياة على جميع سكان الدولة.

من جانبه أكد المهندس ماجد سلطان المسمار على أبرز إنجازات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية من خلال تطبيق الهوية الرقمية الذي يعتبر نقلة نوعية في المعاملات بالقطاع الحكومي والخاص حيث بلغ عدد المستفيدين من التطبيق أكثر من 5 ملايين شخص مما يؤكد ريادة الإمارات في مختلف المجالات التي تدعم التطور التقني حول العالم.

من جهته أشار حماد الحمادي إلى تجربة حكومة أبوظبي في منظومة الخدمات الحكومية "تم" وأهم المعايير الناجحة في إطلاق تطبيق إلكتروني يحتوي على أكثر من 700 خدمة رقمية تسهل على المتعاملين الوصول إلى هذه الخدمات في تطبيق واحد والتي جاءت نتيجة تعاون أكثر من 30 جهة حكومية بإمارة أبوظبي بهدف تعزيز تجربة المتعامل في التقديم على الخدمات من خلال التطبيق.