الامارات | الإمارات الأولى عالمياً في 30 مؤشراً خاصاً بالمرأة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إن الإمارات جاءت في المركز الأول عالمياً في 30 مؤشراً للتنافسية العالمية ترتبط بالمرأة، للعامين 2022 و2023، وفقاً لتقارير صادرة عن أربع من أكبر المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالتنافسية العالمية.

وأوضح المركز لـ«الإمارات اليوم» أن الإمارات جاءت في المركز الأول عالمياً في مؤشرات ترتبط بالبرلمان لعام 2022، وعلى رأسها مؤشر المرأة في البرلمان وفقاً لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤشر نسبة الإناث في البرلمان وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية ومؤشر نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية، وفقاً لتقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة الصادر عن مؤسسة برتلسمان، ومؤشر نسبة المقاعد في البرلمان التي تشغلها المرأة وفقاً لتقرير مؤشر المساواة بين الجنسين، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ولفت إلى أن الإمارات جاءت في المركز الأول عالمياً في عدد من المؤشرات الخاصة بالمرأة والعمل لعام 2023، وعلى رأسها نص القانون على عدم التمييز على أساس الجنس في العمل، ومؤشر وجود تشريع بشأن التحرش في العمل، ومؤشر وجود قانون عقوبات بشأن التحرش في العمل ومؤشر تأييد القانون المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، ومؤشر منع القانون طرد المرأة الحامل ومؤشر وجود نص في القانون بحصول المرأة على تأمين في فترة إجازة الوضع وفقاً لتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، الصادر عن البنك الدولي لعام 2023.

ولفت المركز إلى أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات تتعلق بالمرأة والأسرة، وعلى رأسها مؤشر وجود قانون يجرم العنف الأسري، ومؤشر وجود إجازة أبوة مدفوعة، ومؤشر وجود إجازة والدية مدفوعة، وذلك وفقاً للتقرير نفسه الصدار عن البنك الدولي لعام 2023.

ووفقاً للمركز، حلت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر تمكين المرأة من أن توقع عقداً قانونياً بالطريقة نفسها التي يتبعها الرجل، ومؤشر أن تسجل مشروعاً قانونياً بالطريقة نفسها التي يتبعها الرجل. كما جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشرات خاصة بالائتمان، على رأسها تمكين المرأة من فتح حساب مصرفي بطريقة قانونية، مثل الرجل، ووجود نص في القانون يحظر التمييز على أساس الجنس في الحصول على الائتمان. وجاءت الإمارات في المركز الأول إقليمياً، والثامن عالمياً، في مؤشر الفرص القيادية للنساء، وفقاً لتقرير تنافسية المواهب العالمي 2022 الصادر عن كلية «انسياد». الإمارات حلت في المركز الأول عالمياً في مؤشر تمكين المرأة من أن توقع عقداً قانونياً بالطريقة نفسها التي يتبعها الرجل.

الإمارات جاءت في المركز الأول إقليمياً والثامن عالمياً.. في مؤشر الفرص القيادية للنساء.