الامارات | "الشارقة للتعليم الخاص" تعتمد نسبة الزيادة في رسوم المدارس للعام المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، اعتماد نسبة الزيادة السنوية على الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة في إمارة الشارقة وفق تقييم المدرسة الأكاديمي ووفق معدل التضخم في الدولة، وذلك بنسبة لا تزيد عن 5%.

وذكرت الهيئة اليوم، أنه حرصا منها على تحقيق أعلى مستويات جودة التعليم والتعلم في الشارقة، واستجابة لاحتياجات القطاع الخاص في التحسين ومتطلبات العمل، فقد تقرر اعتماد الزيادة السنوية على الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة في إمارة الشارقة وفق تقييم المدرسة الأكاديمي ووفق معدل التضخم في الدولة، وذلك بنسبة لا نزيد عن 5% للعام الدراسي المقبل 2023-2024.

وأوضحت الهيئة أن المدارس الخاصة الحاصلة على تقييم ما دون الـ "مقبول" غير مؤهلة لزيادة الرسوم الدراسية.