اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | "الشارقة للتعليم الخاص" تعتمد نسبة الزيادة في رسوم المدارس للعام المقبل

0 نشر
مينا غالي- الشارقة 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن "الشارقة للتعليم الخاص" تعتمد نسبة الزيادة في رسوم المدارس للعام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، اعتماد نسبة الزيادة السنوية على الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة في إمارة الشارقة وفق تقييم المدرسة الأكاديمي ووفق معدل التضخم في الدولة، وذلك بنسبة لا تزيد عن 5%.

وذكرت الهيئة اليوم، أنه حرصا منها على تحقيق أعلى مستويات جودة التعليم والتعلم في الشارقة، واستجابة لاحتياجات القطاع الخاص في التحسين ومتطلبات العمل، فقد تقرر اعتماد الزيادة السنوية على الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة في إمارة الشارقة وفق تقييم المدرسة الأكاديمي ووفق معدل التضخم في الدولة، وذلك بنسبة لا نزيد عن 5% للعام الدراسي المقبل 2023-2024.

وأوضحت الهيئة أن المدارس الخاصة الحاصلة على تقييم ما دون الـ "مقبول" غير مؤهلة لزيادة الرسوم الدراسية.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا