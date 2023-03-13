الامارات | محمد بن راشد: جسور الخير التي تمدها الإمارات مع الشعوب جسور دائمة ترتقي بالأخوة لمستويات نبيلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، حملة جسور الخير لإغاثة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، خلال زيارتي اليوم لحملة جسور الخير لإغاثة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا … جسور الخير التي تمدها الإمارات مع الشعوب في أوقات الشدة هي جسور دائمة .. جسور ترسخ المحبة والتواصل والتعاضد .. وترتقي بالأخوة لمستويات نبيلة ..

وأضاف سموه قائلاً "شارك في حملة اليوم 2000 من المتطوعين من أطفال وطلاب مدارس وموظفين من القطاعين الحكومي والخاص ورجال أعمال ومثقفين وغيرهم .. هدفهم واحد .. ايصال رسالة خير لإخوتنا .. والتعبير عن أهم قيمنا الإنسانية .. لهم منا كل الشكر والتقدير".