الامارات | غواص مواطن ينقذ سلحفاة مصابة في الفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغ المواطن صالح الظهوري السلطات البيئية المسؤولة عن وجود سلحفاة بحرية مصابة في بحر دبا الفجيرة بعد أن كان في رحلة غوص له أول من أمس، إذ لاحظ أن السلحفاة غير قادرة على الحركة على سطح البحر، الأمر الذي دعاه لتقديم بلاغ للتعامل معها والحفاظ على حياتها من قبل الفرق المختصة.

وقال الظهوري: «تلقيت الرد فورا بعد الاتصال بفريق هيئة الفجيرة للبيئة ومركز الفجيرة للبحوث وتم التعامل مع السلحفاة وتقديم الإجراءات اللازمة لها للحفاظ على حياتها واعادتها لبيئتها».

وأفادت هيئة الفجيرة للبيئة بأنها استجابت لبلاغ يفيد بوجود سلحفاة بمدينة دبا الفجيرة تشكوا من مشكلة تعيقها من العودة للبحر، وعلى وجه السرعة توجه فريق مختص إلى الموقع وتم التعامل مع البلاغ باحترافية، إذ تم معاينتها واسعافها فوراً.

وأشارت إلى أنه تم إرسال السلحفاة المصابة للعلاج لمشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف من أجل إعادة اطلاقها مرة أخرى في مياه البحر، مشيدة بما قام به الظهوري وتعامله الإيجابي مع الكائنات الحية، حيث اتصل بالجهات المختصة بشكل فوري، مما يعكس وعيه بأهمية السلاحف للبيئة البحرية.

ونوهت إلى أنه في حال ملاحظة أية كائنات حية تحتاج للمساعدة يرجى التواصل على قنوات هيئة الفجيرة للبيئة الرسمية أو الرقم المجاني المخصص لحماية السلاحف (800887853).