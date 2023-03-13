الامارات | سلطان النيادي يشارك الجمهور بسؤال للأذكياء من محطة الفضاء الدولية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك رائد الفضاء سلطان النيادي، من على متن محطة الفضاء الدولية، جمهور المتابعين، بـ "سؤال للأذكياء"، حول حركة الأجسام في الفضاء عند انعدام الجاذبية.

وأفاد خلال مقطع فيديو، نشره على "تويتر"، بأن حركة الجسم تكون بإحدى الحالات؛ إما بالدوران من اليسار إلى اليمين أو بالدوران من أعلى إلى أسفل، وفي كلتا الحالتين فإن الحركة مستمرة في الاتجاه نفسه، أما حالة الدوران الثالثة تكون بشكل متداخل التي يتغير فيها اتجاه الجسم بين اليمين لليسار أو العكس ومن أسفل إلى أعلى، متسائلاً عن سبب اختلاف حركة الجسم من حالة إلى أخرى.

وبدأت مهمة سلطان النيادي، التي تعد أول مهمة طويلة الأمد لرائد فضاء عربي، على متن محطة الفضاء الدولية، في الثاني من مارس الجاري، والتي تسمى «مهمة crew-6».

وتعد «مهمة crew-6» أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، وثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية، وأطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء، ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

ويضم طاقم المهمة، إلى جانب سلطان النيادي، كلاً من قائد المهمة رائد الفضاء ستيفن بوين (ناسا)، وقائد المركبة رائد الفضاء وارين هوبيرغ (ناسا)، واختصاصي مهمة رائد الفضاء أندري فيدياييف (روسكوزموس).

كما يشمل الطاقم الاحتياطي للمهمة كلاً من رائد الفضاء هزاع المنصوري، وقائد المركبة الفضائية ياسمين مغبيلي (ناسا)، وأندرياس موجينسن من وكالة الفضاء الأوروبية، وكونستانتين بوريسوف من وكالة الفضاء الأوروبية.

وتعتبر المهمة جزءاً من البعثة الاستكشافية 68/69، حيث ينضم رواد فضاء روسكوزموس نيكولاي شاب، وأوليج كونونينكو، ورائدة فضاء ناسا لورال أوهارا، إلى الفريق لاحقاً.

ويقوم النيادي خلال المهمة بإجراء سلسلة من التجارب والأبحاث المتقدمة، من أجل التوصل إلى نتائج علمية مهمة حول الفضاء الخارجي، إضافة إلى مشاركته في برنامج توعوي وتثقيفي.

وستسهم النتائج المتوقعة حول المهمة في إفادة المجتمع العلمي وقطاع الفضاء عالمياً، كما ستجعل دولة الإمارات أول شريك من خارج محطة الفضاء الدولية، والدولة رقم 11 عالمياً التي ترسل رواد فضاء بمهام طويلة الأمد إلى محطة الفضاء الدولية، وتعمل على تدريبهم وإعدادهم للسير في الفضاء. وقضى سلطان النيادي أكثر من 1700 ساعة من الاختبارات والتدريبات الخاصة بمهمة الفضاء، حيث بدأت التدريبات مع «ناسا» أوائل عام 2020، وتمت التدريبات في مختبر الطفو المحايد، التابع لـ«ناسا» بمركز جونسون للفضاء.